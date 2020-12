Tschechische Piraten wählten Ivan Bartos erneut zum Spitzenkandidaten

Bisheriger Parteichef gewann innerparteiliche Abstimmung klar

Die tschechische Piraten-Partei hat ihren Spitzenkandidaten für die Parlamentswahlen 2021 bestimmt. In einer innerparteilichen Vorwahl wurde der Parteichef Ivan Bartos mit überwältigender Mehrheit zum Zugpferd der Partei gewählt. Er erhielt rund 95 Prozent der Stimmen, teilte die Partei am Dienstagabend mit. Die Piraten sind in Umfragen derzeit die stärkste Oppositionspartei des Landes und die zweitstärkste Partei hinter der populistischen Partei ANO von Premier Andrej Babis.

Der 40-jährige IT-Experte Bartos erklärte nach seiner Wahl zum Spitzenkandidaten seine "absolute Priorität" sei die Lösung der Probleme, die die Babis-Regierung mit ihrer "Lässigkeit, Inkompetenz und ihrer Angst an Popularität zu verlieren" verursacht habe. Seine Partei wolle eine "neue, bessere Zukunft" für Tschechien.

Die Piraten wollen bei der für Herbst 2021 geplanten Parlamentswahlen in einem Wahlbündnis gemeinsam mit der Bürgermeisterpartei (STAN) antreten. Über die Einzelheiten der Zusammenarbeit wird bereits zwischen den Parteiführungen verhandelt. Erklärtes Ziel ist es, die Babis-Regierung abzuwählen.

Die populistische Regierungspartei ANO führt alle Umfragen mit rund 27 bis 30 Prozent weiterhin klar an, allerdings legten die 2009 gegründeten Piraten in den vergangenen Monaten deutlich zu. In der jüngsten Befragung der Agentur Kantar CZ kam sie auf rund 21 Prozent. Gemeinsam mit STAN, die zwischen sechs und elf Prozent liegt, käme das Wahlbündnis daher derzeit auf mehr Zustimmung als die Babis-Partei. Der seit 2017 amtierende Regierungschef und milliardenschwere Unternehmer Babis hat schon mehrmals angedeutet 2021 erneut antreten zu wollen.