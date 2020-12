Tschechische Polizei sucht nach Fund von Babyleiche Zeugen

Ermittlungen wegen Mordes in besonders schwerem Fall

Der Fund eines toten Neugeborenen im westböhmischen Bäderort Karlsbad (Karlovy Vary) kurz vor Weihnachten hat in der Region große Betroffenheit ausgelöst. Am Dienstag startete die tschechische Polizei einen neuen Zeugenaufruf. Sie veröffentlichte ein Foto des Handtuchs, in welches das Baby gewickelt war. Es ist rosa und trägt den Aufdruck eines örtlichen Kur- und Hotelbetriebs, der diese Art von Handtüchern aber seit mehreren Jahren nicht mehr an seine Gäste ausgibt.

Die Babyleiche war am 22. Dezember gegen 8.00 Uhr in der Nähe eines Radwegs entlang des Flusses Ohre (Eger) entdeckt worden. Nach einem Bericht der Zeitung "MF Dnes" handelte es sich um ein Mädchen. Die Polizei machte dazu keine Angaben. Die Beamten ermitteln wegen mutmaßlichen Mordes in einem besonders schweren Fall. Der für seine Heilquellen berühmte Kurort Karlsbad hat rund 48.000 Einwohner.