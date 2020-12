Tschechische Wirtschaft erst Ende 2022 wieder auf Vorkrisenniveau

OECD-Chef Gurria stellte entsprechenden Bericht vor - Arbeitslosigkeit im November auf 3,8 Prozent gestiegen

Die tschechische Wirtschaft wird laut der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) erst Ende 2022 wieder auf das Niveau vor der Coronakrise zurückkehren. Das besagt ein neuer OECD-Bericht, den der OECD-Generalsekretär Angel Gurria gemeinsam mit dem tschechischen Premier Andrej Babis am Freitag bei einer Online-Pressekonferenz vorgestellt hat.

Die Coronakrise habe, so Gurria, die Ära eines starken Wirtschaftswachstums Tschechiens und seiner Annäherung an den OECD-Durchschnitt unterbrochen. Nach dem effektiven Meistern der ersten Pandemie-Welle kämpfe Tschechien nun mit den Folgen einer zweiten Welle. "Die Unsicherheit ist jetzt hoch und die Rückkehr zum Wachstum wird langsam sein", sagte der OECD-Chef.

Gurria forderte die tschechische Regierung auf, Wirtschaftsförderungen fortzusetzen, bis der Motor wieder auf Normalniveau brummt. Ansonsten geht die OECD geht davon aus, dass die Zahl der Firmeninsolvenzen und die Arbeitslosigkeit in Tschechien steigen.

Heuer sollte tschechische Wirtschaft laut OECD um 6,8 Prozent schrumpfen. 2021 sollte sie um 1,5 Prozent und 2022 um 3,3 Prozent wachsen.

Die Arbeitslosigkeit in Tschechien lag indes Ende November bei 3,8 Prozent. Das war um 1,2 Prozentpunkte mehr im Jahresvergleich und um 0,1 Prozentpunkte mehr als im Oktober 2020, teilte das tschechische Arbeitsministerium am Freitag mit. Laut Analysten bleibt die Arbeitslosigkeit auch in der Coronakrise relativ niedrig, was auf die Regierungsprogramme zur Förderung der Beschäftigung zurückzuführen sei. Die Arbeitslosigkeit werde weiter steigen, allerdings werde der Anstieg nicht dramatisch sein, meinen die Experten.