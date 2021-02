Tschechischer Premier Babis will Wien-Besuch nachholen

Abflug wäre laut Regierungschef erst ab 11 Uhr möglich gewesen

Der tschechische Ministerpräsident Andrej Babis hat seinen Wien-Besuch kurzfristig verschoben und will ihn demnächst nachholen. "Wegen Nebels wäre es nicht möglich, vor 11 Uhr abzufliegen. Ich hätte es nicht geschafft, rechtzeitig zur Regierungssitzung zurückzukehren", betonte Babis am Montag auf Twitter. Er deutete laut tschechischer Nachrichtenagentur CTK an, dass der Besuch am nächsten Mittwoch stattfinden könnte. In Wien wurde das gegenüber der APA nicht bestätigt.

Ein Ersatztermin werde gesucht, hieß es aus dem Bundeskanzleramt. Babis wollte am Montag ursprünglich Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) treffen und Informationen zu Coronatests an den Schulen einholen. Auch ein Besuch der tschechischen Komensky-Schule in Wien-Landstraße war für 8.00 Uhr Früh geplant. Bei dem Treffen der tschechischen Minderheitsregierung in Prag, das um 14.00 Uhr angesetzt ist, geht es um das Pandemiegesetz und Antigetests.

Für etwas Verwirrung sorgte die Tatsache, dass Linienflüge aus Prag am Montag in der Früh sehr wohl abheben konnten. Laut der Sprecherin des zivilen Prager Flughafens in Ruzyne, Katerina Pavlikova, gab es auf dem Vaclav-Havel-Flughafen keine Störungen. Sie wies gegenüber der APA aber darauf hin, dass das Wetter auf dem militärischen Flughafen in Kbely, von dem aus die Regierungsflieger abfliegen, am anderen Ende der Stadt anders sein könne. Die Sprecherin des Flughafens in Kbely wollte sich dazu nicht äußern und verwies auf die Erklärung der tschechischen Regierung.