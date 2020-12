Tschechischer Protestsänger und Pfarrer Svatopluk Karasek gestorben

War einer der Erstunterzeichner der Petition Charta 77 von Vaclav Havel und Pavel Kohout für mehr Bürgerrechte

Der tschechische Liedermacher und frühere Dissident Svatopluk Karasek ist tot. Er starb am Sonntag im Alter von 78 Jahren. Als junger Pfarrer geriet Karasek in der damaligen Tschechoslowakei in Konflikt mit den herrschenden Kommunisten. Inspiriert von der Beat Generation, komponierte er Protestlieder mit biblischen Motiven, die viele junge Leute begeisterten. Am bekanntesten wurde ein Song mit dem übersetzten Titel "Sag Nein zum Teufel".

Die tschechoslowakischen Behörden entzogen Karasek die staatliche Zustimmung zur Ausübung des Pfarramts. Mit anderen Vertretern der Untergrund-Musikszene wurde er 1976 festgenommen und zu acht Monaten Gefängnis verurteilt. Der Prozess war einer der Beweggründe für die Veröffentlichung der Petition Charta 77 von Vaclav Havel und Pavel Kohout, die sich für mehr Bürgerrechte einsetzte. Karasek gehörte zu den Erstunterzeichnern. "Wir wollten zumindest wie freie Menschen in einem unfreien Staat leben", sagte er später einmal.

Anfang 1980 wurde er zur Emigration gezwungen und fand in der Schweiz als Geistlicher in Bonstetten und in Zürich eine neue Heimat. Nach dem Tod seiner ersten Frau Stana kehrte er 1997 nach Prag zurück. Er war von 2002 bis 2006 Parlamentsabgeordneter und von 2004 bis 2006 Menschenrechtsbeauftragter der tschechischen Regierung. Eine Sammlung seiner Predigten ist 2007 auf Deutsch erschienen.