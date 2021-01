"Tschechischer Trump" tauscht rote Baseballkappe gegen Schutzmaske

Ministerpräsident Babis hat auf Twitter plötzlich neues Profilbild

Nach der gewaltsamen Erstürmung des Kapitols in Washington rückt Tschechiens Regierungschef Andrej Babis offenbar von dem abgewählten US-Präsidenten Donald Trump ab. Auf seinem Twitter-Profilbild trug Babis am Donnerstag plötzlich nicht mehr die rote Baseballkappe, die Trumps Markenzeichen frappierend ähnlich sah. Stattdessen zeigte er sich nun mit simpler Corona-Schutzmaske.

Noch am Mittwoch hatte die rote Kappe mit der Aufschrift "Starkes Tschechien" das Profilfoto des populistischen Ministerpräsidenten beherrscht, der wegen seines persönlichen Reichtums immer mal wieder auch der "tschechische Trump" genannt wurde - die Anlehnung an Trumps Spruch "Make Amerika Great Again" war sicher nicht ganz zufällig.

Doch dann stürmten Trumps Anhänger das Kapitol und Babis zeigte sich entsetzt. Er sprach von einem "beispiellosen Angriff auf die Demokratie" und machte den scheidenden US-Präsidenten mitverantwortlich dafür. Auf Twitter - und ebenso auf Facebook - trägt er nun die vor Ansteckung schützende Maske.