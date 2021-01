Türkei fasst mutmaßlichen Gülen-Anhänger in Nordzypern

Mann wurde wegen der Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation gesucht

Die Türkei hat in Kooperation mit nordzypriotischen Behörden einen mutmaßlichen Unterstützer des Predigers Fethullah Gülen von der Insel zurück in die Türkei gebracht. Der Mann sei auf gerichtliche Anordnung unter anderem wegen der Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation gesucht worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Donnerstag.

Die türkische Regierung unter Recep Tayyip Erdogan macht den Prediger Fethullah Gülen, der in den USA im Exil lebt, für den Putschversuch im Sommer 2016 verantwortlich. In der Türkei gilt die Gülen-Bewegung als terroristische Organisation.

Dem Bericht zufolge wurde der Mann mit einem Passagierschiff von Nordzypern in die Türkei gebracht und dann festgenommen. An der Organisation des Einsatzes seien neben dem türkischen Geheimdienst MIT, dem Innenministerium und der Botschaft vor Ort auch die nordzypriotische Polizei beteiligt gewesen.

Die Türkei hat unter anderem bereits in der Ukraine, im Kosovo, in Aserbaidschan, Gabun, Pakistan und Afghanistan mutmaßliche türkische Gülen-Anhänger gefasst und zurückgebracht.