Türkei lädt wegen Frachter-Kontrolle Gesandte aus Berlin und EU vor

Maßnahme als Protest

Das Außenministerium in Ankara hat wegen der Kontrolle eines türkischen Frachters im Mittelmeer durch die deutsche Bundesmarine die Gesandten Deutschlands, Italiens und der Europäischen Union vorgeladen. In einer Erklärung des Ministeriums hieß es am Montag, damit protestiere man gegen den Versuch, das Schiff zu durchsuchen. Hintergrund der Kontrolle war der Verdacht, dass sich an Bord des Frachters Waffen befinden könnten, die nach Libyen geschmuggelt werden sollten.

Die deutschen Soldaten mussten ihre Inspektion nach Angaben des deutschen Verteidigungsministeriums jedoch abbrechen, nachdem die türkische Seite Widerspruch eingelegt hatte. Bis zum Moment des Abbruchs seien keine Waffen gefunden worden.

Die Marine beteiligt sich an der EU-Überwachungsmission "Irini" im Mittelmeer, die Waffenschmuggel unterbinden soll. Dabei können im Einvernehmen mit dem Staat, unter dessen Flagge ein Schiff fährt, Kontrollen vorgenommen werden. Die Schiffe der Operation Irini patrouillieren nach Angaben der Bundeswehr in einem Seegebiet zwischen Italien, Libyen und Malta, das etwa der Größe Deutschlands entspricht.