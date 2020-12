Türkei: Neuer Kavala-Prozess beginnt begleitet von Kritik

Menschenrechtler kritisieren die Umstände und das Verfahren massiv

In der Türkei beginnt am Freitag (11.30 Uhr) ein neuer Prozess gegen den seit drei Jahren inhaftierten Intellektuellen Osman Kavala. Menschenrechtler kritisieren die Umstände und das Verfahren massiv. Das Gericht müsse Kavala freisprechen und ihn auch tatsächlich freilassen, sagte Milena Büyüm von Amnesty International der Deutschen Presse-Agentur.

Die neue Anklageschrift liefere keinerlei Beweise für die Anklagepunkte, der Umgang mit Kavala sei ein massiver Menschenrechtsverstoß, hieß es weiter

Der Angeklagte war im Februar zunächst von dem Vorwurf eines Umsturzversuchs freigesprochen worden, blieb aber wegen eines neuen Haftbefehls im Gefängnis. In der zweiten Anklageschrift wirft die Staatsanwaltschaft ihm nun politische oder militärische Spionage sowie Umsturzversuch im Zusammenhang mit dem Putschversuch vom Juli 2016 vor.

Es sei nur schwer vorhersehbar, was in dem nun beginnenden Prozess passieren werde, sagte Büyüm. Wegen der andauernden Haft hatte sich Kavala selbst an das türkische Verfassungsgericht gewendet. Eine Entscheidung ist bisher jedoch noch nicht getroffen worden.