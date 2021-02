Türkei - Neun Oppositionsabgeordneten droht Aufhebung ihrer Immunität

Regierung verstärkt Druck auf pro-kurdische HDP

Das türkische Parlament wird die Aufhebung der Immunität mehrerer Oppositionsabgeordneter der pro-kurdischen HDP prüfen. Türkische Staatsanwälte hätten die Aufhebung der Immunität von mindestens neun HDP-Abgeordneten beantragt, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Mittwoch unter Berufung auf Parlamentspräsident Mustafa Sentop. Betroffen sei unter anderem die Vize-Chefin der HDP, Pervin Buldan.

Buldan wird eine Beteiligung an pro-kurdischen Protesten im Jahr 2014 vorgeworfen wird, bei denen 37 Menschen starben. Die Proteste flammten auf, als 2014 die größtenteils von Kurden bewohnte Stadt Kobane nahe der türkischen Grenze in Nordsyrien von der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat angegriffen wurde und die türkische Armee untätig blieb. Der Generalstaatsanwalt von Ankara hatte am Freitag neun Parlamentsabgeordnete im Zusammenhang mit den Unruhen genannt, darunter Buldan. Insgesamt laufen wegen der Proteste Verfahren gegen 108 Menschen.

Die HDP ist die zweitgrößte türkische Oppositionspartei. In den vergangenen Jahren ist sie zunehmend unter Druck der islamisch-nationalistischen Regierungspartei AKP geraten. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan beschuldigt die HDP, der politische Arm der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) zu sein. Die HDP weist dies zurück. Zahlreiche Funktionäre sitzen derzeit im Gefängnis, dutzende gewählte HDP-Bürgermeister wurden durch Erdogan-Anhänger ersetzt.

Die Vorsitzende der Partei Die Linke, Katja Kipping, forderte Außenminister Heiko Maas (SPD) auf, "die anhaltenden Angriffe auf frei gewählte Abgeordnete der HDP in der Türkei zu verurteilen". Es sei nicht hinnehmbar wie Erdogan die demokratischen Grundrechte "mit Füßen tritt". Die Bundesregierung mache sich "mitschuldig an der Verfolgung der demokratischen Opposition in der Türkei", wenn sie weiter auf eine Normalisierung der Beziehungen setze.