Türkei und Saudi-Arabien wollen Beziehungen verbessern

Telefonat zwischen Erdogan und Salman

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und der saudi-arabische König Salman wollen die Beziehungen zwischen den beiden Ländern verbessern. Präsident Erdogan und König Salman hätten sich darauf geeinigt, Kanäle für den Dialog offenzuhalten, um die bilateralen Beziehungen zu verbessern und Streitfragen beizulegen, hieß es am Samstag in einer Mitteilung des türkischen Präsidentenbüros.

Darauf hätten sich Erdogan und Salman in einem Telefonat angesichts des G20-Gipfels verständigt. Die führenden Wirtschaftsnationen kommen am Samstag und Sonntag per Videoschaltung zu dem Gipfel zusammen. Eigentlich wollten sich die Staats- und Regierungschefs erstmals in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad treffen. Wegen der Corona-Pandemie ist dies jedoch nicht möglich.

Die Beziehungen zwischen Ankara und Riad werden von einer Reihe an Streitfragen belastet, darunter im Zusammenhang mit den Konflikten in Libyen und Syrien. Auch der Mord an dem saudischen Regimekritiker und Journalisten Jamal Khashoggi in der Türkei vor rund zwei Jahren hatte für Spannungen zwischen den beiden Ländern gesorgt. Khashoggi war am 2. Oktober 2018 im saudischen Konsulat in Istanbul von einem Spezialkommando aus Riad getötet worden. Die Führung des islamisch-konservativen Königreichs war danach scharfer Kritik ausgesetzt. Die saudische Regierung räumte den Mord erst auf internationalen Druck hin ein.