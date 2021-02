Türkei verurteilt Raketenangriff im Norden Iraks scharf

Irakische Behörden sollen Angreifer identifizieren

Die Türkei hat den Raketenangriff auf die nordirakische Stadt Erbil scharf verurteilt. "Wir glauben, dass die irakischen Behörden diejenigen, die hinter den abscheulichen Angriffen stehen, umgehend identifizieren und sicherstellen, dass sie vor der Justiz Rechenschaft ablegen", hieß es am Dienstag in einer Erklärung des Außenministeriums in Ankara. Der Vorfall habe erneut gezeigt, dass die Existenz von jeder Art von Terrororganisation auf irakischem Boden inakzeptabel sei.

Die Türkei drücke der Bevölkerung, der kurdischen Regionalregierung in Erbil und der US-geführten Koalition im Kampf gegen den "Islamischen Staat" (IS) ihr Beileid aus.

Am Montagabend waren bei einem Angriff mit mehreren Raketen auf die nordirakische Stadt Erbil mindestens ein Mensch getötet und mehrere verletzt worden, darunter ein US-Bürger.

Die Türkei geht, ohne das Einverständnis Bagdads, immer wieder militärisch gegen die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK im Nordirak vor. Am Mittwoch hatte die Türkei eine Militäroperation in der nordirakischen Provinz Dohuk begonnen, die am Sonntag endete. Das Militär barg dabei die Leichen von 13 türkischen Gefangenen der PKK, darunter nach offiziellen Angaben türkische Soldaten und Polizisten, die vor Jahren von der PKK entführt worden waren. Ankara wirft der PKK vor, die Gefangenen exekutiert zu haben. Die PKK dagegen erklärte, sie seien durch türkische Bombardements gestorben. Wie später bekannt wurde, hatte der türkische Militäreinsatz auch das Ziel, die Entführten zu befreien.