Türkei verwahrt sich gegen Einmischung bei Studentenprotesten

Sprecher des US-Außenministeriums hatte sich zuvor besorgt gezeigt

Die Türkei hat sich im Zusammenhang mit Studentenprotesten an der Istanbuler Bogazici-Universität gegen ausländische Einmischung verwahrt. Wer die Türkei im Umgang mit den Vorfällen an der Universität belehren wolle, solle lieber in den eigenen Spiegel schauen, hieß es am Donnerstag in einer Erklärung des Außenministeriums in Ankara.

In sogenannten "fortschrittlichen" Demokratien seien die Bilder von unverhältnismäßiger Polizeigewalt gegen "unschuldige und zivile Bürger" noch in Erinnerung, hieß es ohne die Nennung eines spezifischen Landes. Niemand habe das Recht sich in die inneren Angelegenheiten der Türkei einzumischen.

Der Sprecher des US-Außenministeriums Ned Price hatte sich zuvor besorgt über Festnahmen von Studenten und LGBTQ*-feindliche Rhetorik im Zusammenhang mit den Protesten gezeigt. LGBTQ* steht für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans- und queere Menschen - und das Schlusszeichen als Platzhalter für weitere Identitäten.

Studenten und Akademiker der Bogazici-Universität in Istanbul protestieren seit einem Monat gegen den von Präsident Recep Tayyip Erdogan eingesetzten Direktor. Seit Anfang Jänner wurden nach Angaben des Innenministeriums in Zusammenhang mit den Protesten mehr als 500 Menschen in 38 Provinzen festgenommen. Ein Großteil ist demnach wieder frei, rund 100 unter Auflagen. Zwei Studenten befinden sich in Untersuchungshaft.