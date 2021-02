Türkei - Von IS-Mitgliedern entführtes jesidisches Mädchen befreit

Zwei mutmaßlich "hochrangige" IS-Vertreter in Ankara festgenommen

Türkische Sicherheitskräfte haben Medienberichten zufolge am Mittwoch ein von der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) verschlepptes jesidisches Mädchen in Ankara befreit. Bei dem gemeinsamen Einsatz der türkischen Polizei und der türkischen Geheimdienste seien zwei "hochrangige" IS-Mitglieder festgenommen worden, berichtete die Nachrichtenagentur DHA. Einer der Festgenommenen habe das heute siebenjährige Mädchen im Irak entführt und in die Türkei verschleppt.

Die Jesiden sind eine monotheistische Glaubensgruppe, die sich nicht auf eine Heilige Schrift beruft. Sie werden seit Jahrhunderten von Extremisten verfolgt, zuletzt besonders als der IS in den Jahren 2014 bis 2019 Teile des Iraks und Syriens kontrollierte. Tausende jesidische Frauen und Mädchen wurden sexuell missbraucht und als Sklavinnen verschleppt, ihre Männer beziehungsweise Väter ermordet. Insgesamt mehr als 6400 Jesiden wurden vom IS entführt; von der Hälfte von ihnen fehlt jede Spur.

2014 lebten im Irak 550.000 Jesiden. Inzwischen haben fast 100.000 von ihnen das Zweistromland verlassen, 360.000 haben im kurdischen Teil des Iraks Zuflucht gesucht. Die Türkei nimmt immer wieder IS-Mitglieder fest, die sich nach dem Ende des vom IS proklamierten "Kalifats" 2019 in die Türkei geflüchtet haben.

241504 Feb 21