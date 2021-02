Türkei wegen Verletzung der Meinungsfreiheit verurteilt

Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte verhängt Strafe von 2.000 Euro - Verurteilung des britischen Künstlers Michael Dickinson aus dem Jahr 2010 verletzte Menschenrechtskonvention

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat die Türkei zu einer Zahlung von 2.000 Euro Entschädigung verurteilt, weil sie die Meinungsfreiheit des britischen Künstlers Michael Dickinson verletzt hat. Der Streit drehte sich um eine Collage, mit welcher der damalige türkische Regierungschef Recep Tayyip Erdogan wegen seiner Unterstützung für den US-Einmarsch im Irak kritisiert wurde. Die Bildkomposition sollte die Abhängigkeit Erdogans von der US-Regierung zeigen.

Die sieben Richter des EGMR kamen am Dienstag zu dem Ergebnis, dass eine Verurteilung Dickinsons durch die türkische Justiz aus dem Jahr 2010 den Artikel 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention verletze. Die Collage mit der Kritik an Erdogan, der mittlerweile Präsident der Türkei ist, wurde bei einer Friedensdemonstration in Istanbul 2006 präsentiert. Daraufhin leiteten die türkischen Behörden Ermittlungen gegen die Organisatoren der Demonstration ein. Dickinson verbrachte drei Tage in Untersuchungshaft.

Die Richter am EGMR befanden, Dickinsons Werk sei eine "politische Kritik", die Teil einer "Debatte von öffentlichem Interesse" sei. Wenn er wegen solcher Aktivitäten verurteilt werde, könne das seinen Willen beeinträchtigen, sich weiter in die öffentliche Debatte einzuschalten.