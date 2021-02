Türkische Einsatzkräfte gingen gegen mutmaßliche Gülen-Anhänger vor

Oberstaatsanwaltschaft ordnete Festnahme von 294 Personen an

Behörden in der Türkei sind in weiten Landesteilen gegen mutmaßliche Anhänger des in den USA lebenden islamischen Predigers Fethullah Gülen vorgegangen. Die Istanbuler Oberstaatsanwaltschaft ordnete die Festnahme von 294 Verdächtigen an, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Dienstag berichtete. Es handle sich größtenteils um Soldaten.

Die türkische Regierung macht Gülen und seine Anhänger für den Putschversuch von 2016 verantwortlich. In der Türkei gilt die Bewegung als Terrororganisation.

Spezialeinheiten hätten in 42 Provinzen des Landes Durchsuchungen durchgeführt und dabei einige der Verdächtigen gefasst, berichtete Anadolu - ohne eine genaue Zahl zu nennen. 292 der Verdächtigen seien aktive oder ehemalige Soldaten, denen Verbindungen zu Gülen im Zusammenhang mit dem Putschversuch unterstellt würden. Zwei weiteren Verdächtigen werde die Unterstützung der Bewegung vorgeworfen.

In der Türkei gibt es regelmäßig Razzien gegen mutmaßliche Anhänger des Predigers, die die Regierung damit begründet, dass Gülen und seine Anhänger den Staat unterwandert hätten. Gülen, ein einstiger Verbündeter von Präsident Recep Tayyip Erdogan, bestreitet die Vorwürfe.