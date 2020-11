Türkische Einsatzkräfte nehmen mehrere Anwälte fest

Insgesamt 101 Festnahmen

Türkische Einsatzkräfte sind in einer Reihe von Provinzen gegen mehrere Juristen vorgegangen. Insgesamt seien in der Früh 72 Personen, darunter 24 Anwälte, aber auch Ärzte, festgenommen worden, berichtete die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu am Freitag. Insgesamt habe die Staatsanwaltschaft im südöstlichen Diyarbakir 101 Festnahmen angeordnet, hieß es.

Den Festgenommenen werde unter anderem vorgeworfen, Mitglieder der kurdischen Nicht-Regierungs-Organisation DTK zu sein. Die türkische Führung sieht die DTK als Ableger der als terroristisch eingestuften und verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK. Der Vorsitzende der Anwaltskammer in Diyarbakir, Cihan Aydin, schrieb auf Twitter, Festnahmen seien damit begründet worden, dass die Namen der Verdächtigen in Unterlagen der DTK erwähnt worden seien.

Am Freitag wurden zudem der Bürgermeister des Landkreises Menemen in der westtürkischen Provinz Izmir und 21 weitere Menschen festgenommen. Ihnen werden verschiedenen Medienberichten zufolge unter anderem Bestechung und Amtsmissbrauch vorgeworfen. Der Bürgermeister der kemalistischen Partei CHP, Serdar Aksoy, hatte im Zusammenhang mit den Vorwürfen zuvor seinen Parteiaustritt angekündigt.