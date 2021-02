Türkische Notenbank lässt Leitzins unverändert

Britische Notenbank hält an Leitzins von 0,5 Prozent fest Nach der geldpolitischen Lockerung in den USA hält die britische Notenbank ihr Pulver trocken: Wie die Bank of England (BoE) am Donnerstag nach der Sitzung ihres geldpolitischen Ausschusses mitteilte, weitet sie ihr Ankaufprogramm für heimische Staatsanleihen im Gegensatz zur US-Notenbank Fed vorerst nicht aus. Zugleich bleibt der Leitzins bei 0,5 Prozent.