Türkischer Notenbankchef schließt Zinssenkungen für lange Zeit aus

Debatte über Zinswende in der BoE nimmt Fahrt auf In der britischen Notenbank Bank of England (BoE) rückt die Diskussion über eine Zinserhöhung stärker in den Fokus. Die Mitglieder im geldpolitischen Ausschuss stimmten zwar einstimmig für ein Festhalten am Niedrigzins von 0,5 Prozent, wie die Protokolle der Sitzung vom Monatsanfang belegen.