Türkischer Soldat bei Gefechten in Nordsyrien getötet

Ankara: Kämpfer der Kurdenmiliz YPG versuchten, in Region Afrin einzudringen

In Syrien ist ein türkischer Soldat bei Gefechten mit der Kurdenmiliz YPG getötet worden. Das türkische Verteidigungsministerium teilte am Donnerstag in Ankara mit, im Norden des Bürgerkriegslands hätten YPG-Kämpfer versucht, in die Region Afrin einzudringen, die von der Türkei kontrolliert wird. Daraufhin sei es zu Gefechten gekommen. Auch sechs YPG-Kämpfer seien getötet worden, hieß es weiter.

Die Kurdenmiliz kommentierte das zunächst nicht. Kurdische Quellen bestätigten der Nachrichtenagentur dpa lediglich Gefechte zwischen Kurdenmilizen und pro-türkischen Rebellen in der Region Afrin. Die Türkei hält in Nordsyrien Grenzgebiete besetzt. Ankara sieht in der YPG einen Ableger der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) und bekämpft sie als Terrororganisation.