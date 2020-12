Türkischer Verteidigungsminister droht libyschem General Haftar

Akar: Haftar wird bei Angriff auf türkische Soldaten "legitimes Ziel"

Der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar hat den libyschen General Khalifa Haftar vor einem Angriff auf türkische Soldaten in Libyen gewarnt. "Haftar und seine Unterstützer müssen wissen, dass sie im Falle eines Angriffs auf türkische Truppen als legitimes Ziel angesehen werden", sagte Akar am späten Samstagabend in einer Rede vor türkischen Soldaten in Tripolis. Zuvor hatte Haftar seine Kämpfer dazu aufgerufen, die türkischen Streitkräfte aus dem Land zu "vertreiben".

"Wenn sie derartige Schritte unternehmen, werden sie keinen Ort mehr finden, an den sie noch fliehen können", sagte der türkische Minister mit Blick auf Haftars Truppen. Akar war am Samstag zu einem unangekündigten Besuch in das nordafrikanische Land gereist. Nach Angaben libyscher Vertreter führte er dort Gespräche über die militärische Kooperation seines Landes mit der libyschen Einheitsregierung.

Die Türkei unterstützt im Libyen-Konflikt die von der UNO anerkannte Einheitsregierung in Tripolis. Mithilfe Ankaras war es den Streitkräften der Einheitsregierung gelungen, eine Offensive Haftars zurückzudrängen. Der General und seine Truppen kontrollieren weite Teile des Ostens und Südens von Libyen. Unterstützt wird Haftar unter anderem von Russland, Ägypten und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Im Oktober hatten die libyschen Konfliktparteien ein Waffenstillstandsabkommen unterzeichnet. Dieses regelt die Einstellung der Kampfhandlungen und die Abhaltung von Wahlen im kommenden Jahr.

Am Donnerstag betonte Haftar jedoch, es könne "während der Präsenz einer Kolonialmacht keinen Frieden in unserem Land geben". Er kündigte an, "den Besatzer durch Glauben, Willen und Waffen hinauszutreiben".