Turbulentes erstes Jahr für SPÖ-Regierung im Burgenland

Coronakrise und Commerzialbank-Skandal dominierten - Zwei Operationen und Covid-19-Infektion bei Landeshauptmann Doskozil

Das erste Jahr der SPÖ-Alleinregierung im Burgenland war ein turbulentes. Die Coronakrise und der Skandal um die Commerzialbank Mattersburg prägten die Zeit nach der konstituierenden Sitzung des Landtages am 17. Februar 2020. Für Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) war das Jahr vor allem gesundheitlich schwierig. Zwei Operationen am Kehlkopf und eine Corona-Infektion zwangen ihn zu längeren Pausen.

Nur wenige Wochen nachdem die SPÖ-Regierung ihre Arbeit aufgenommen hatte, tauchten Anfang März die ersten Coronavirus-Fälle im Burgenland auf, womit Corona-Maßnahmen in den Vordergrund rückten. Für Aufregung sorgte im April die Zutrittsbeschränkung zu den Seebädern am Neusiedler See, die nur für Personen mit einem Wohnsitz im Umkreis von 15 Kilometern zugänglich waren. Doskozil wollte damit Menschenmengen vermeiden. Zahlreiche Politiker und Juristen bezweifelten jedoch die Verfassungskonformität dieser Maßnahme.

Für Aufsehen sorgte Doskozil Ende Dezember mit seiner Impfskepsis. Er sah seitens des Bundes Fragen nicht ausreichend beantwortet: "Welche Nebenwirkungen gibt es? Was bedeutet die Impfung für Allergiker? Ist die Impfung gentechnisch verändert oder nicht? Kann ein Geimpfter Überträger sein? Ist die Impfung nur so, dass der Verlauf gedämpft wird?" Die SPÖ startete daraufhin zu Jahresbeginn eine Kampagne, um die Bevölkerung über die Corona-Schutzimpfung aufzuklären.

Am 15. Juli erschütterte der Skandal um die Commerzialbank die Landespolitik. Doskozil kündigte daraufhin aufgrund eines etwaigen Kontrollversagens der Bankenaufsicht eine Amtshaftungsklage gegen die Republik an. Am 1. August führte die Causa auch zu einem Rücktritt. Landesrat Christian Illedits (SPÖ) ging, weil er zu seinem 60. Geburtstag vom SV Mattersburg ein 100-Gramm-Goldblatt angenommen hatte. Ihm folgte Leonhard Schneemann nach. Noch bis Anfang März läuft ein Untersuchungsausschuss zum Bankenskandal.

Auch für Doskozil persönlich war das erste Jahr als gewählter Landeshauptmann kein einfaches. Er wurde zweimal - im März 2020 und im Jänner 2021 - am Kehlkopf operiert. Im November wurde er außerdem - so wie Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ) - positiv auf das Coronavirus getestet.

Die politischen Schwerpunkte lagen abseits der Coronakrise auf der Reform der Landesverfassung, die Anfang Juli beschlossen wurde, und der Novelle des Jagdgesetzes. Letztere sorgte für Aufregung, weil damit das Verbot der Gatterjagd wieder gekippt werden sollte. Auf Initiative des Vereins gegen Tierfabriken (VGT) wird es dazu eine Volksabstimmung geben. Landesrat Schneemann kündigte aufgrund der vielen Unterschriften schon zuvor eine "Korrektur" an, mit der die Gatterjagd nun doch wieder verboten werden soll.

Gleich mehrfach für Kritik sorgte außerdem das Raumplanungsgesetz. Sowohl die darin enthaltene Baulandmobilisierungsabgabe als auch die Beschränkung der Errichtung von Photovoltaikanlagen in der Freifläche auf Flächen des Landes oder einer 100-Prozent-Tochtergesellschaft sind umstritten, ebenso eine Windkraft- und Photovoltaikabgabe. Letztere sorgte dafür, dass die Bundesregierung Einspruch gegen das Gesetz erhob. Auch ein Sonderlandtag soll dazu abgehalten werden.