Turkmenischer Präsident ernannte Sohn zum Vizeregierungschef

Serdar Berdimuchamedow soll sich um Modernisierung des isolierten Staates kümmern

In der Ex-Sowjetrepublik Turkmenistan in Zentralasien hat Machthaber Gurbanguli Berdimuchamedow für seinen Sohn einen neuen Posten als Vizeregierungschef geschaffen. Einen entsprechenden Erlass veröffentlichte die Zeitung "Nejtralny Turkmenistan" am Freitag in der Hauptstadt Aschchabad. Serdar Berdimuchamedow (39), der als Nachfolger seines 63 Jahre alten Vaters gehandelt wird, solle sich um die Modernisierung des Staatssystems und um eine bessere Regierungsarbeit kümmern.

Er sei zudem für die Digitalisierung des ölreichen Landes zuständig. Der seit 14 Jahren regierende Gurbanguli Berdymuchamedow führt das wie Nordkorea isolierte Land mit harter Hand. In der ansonsten stark von der Corona-Pandemie betroffenen Region Zentralasien weist Turkmenistan trotz internationaler Kritik bisher offiziell keinen einzigen Fall einer Infektion mit dem Virus auf.

Staatschef Berdimuchamedow sieht sich unter anderem wegen der Verfolgung Andersdenkender und wegen eines kostspieligen und schrulligen Personenkults bei Turkmenen im Exil in der Kritik. So hat er sich etwa ein 21 Meter hohes Reiterstandbild mit der Bezeichnung "Arkadag" - zu Deutsch: Beschützer - aus Marmor und Bronze errichten lassen, das mit echtem Gold überzogen ist.

(Alternative Schreibweisen - Gurbanguly Berdymuchammedow; Aschgabat)