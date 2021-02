"Turn On"-Festival stellt heuer die Frage: "Wer baut Architektur?"

Dreitägige Vortragsreihe im ORF-Radiokulturhaus heuer wegen Corona ohne Saalpublikum, aber dafür via Livestream für alle kostenfrei zugänglich - Von 4. bis 6. März

Das Architekturfestival "Turn On" findet heuer von 4. bis 6. März statt. Geboten werden einmal mehr zahlreiche Vorträge von Fachleuten, wobei als Überthema der Frage "Wer baut Architektur" nachgegangen wird. Als Austragungsort dient erneut das Wiener ORF-Radiokulturhaus. Wegen der Corona-Einschränkungen darf diesmal aber kein Saalpublikum anwesend sein kann. Deshalb wird das gesamte Programm kostenfrei und allgemein zugänglich als Livestream übertragen.

Grundsätzlich gibt es an den drei Festivaltagen wieder zwei Programmschienen. "Turn On Partner" findet am Donnerstag und Freitag statt. Architektinnen und Architekten, Bauträger und Vertreterinnen und Vertreter der Industrie widmen sich in einem Dialogformat Themen wie Nachhaltigkeit, Licht, Holzbau oder Raumplanung.

Am Samstag steht dann die Schiene "Turn On - Die Bauten" am Programm. Dabei werden konkrete Projekte vorgestellt, die neben Wohnraum auch andere diverse Funktionsansprüche abdecken - sei es "ein Stall, ein Kunstraum, ein Markt, ein Museum, eine Bibliothek, Bausteine für eine Kleinstadt, eine Hochschule, ein Archiv sowie ein Pavillon für die Weltausstellung". Es gehe um "eine Reise von Oberösterreich über Afrika bis in die Vereinigten Arabischen Emirate - und um eine Erkundungsreise durch die höchst vielfältige Welt der Architektur", wie die Veranstalter versprechen.

Eröffnet wird die heurige Ausgabe von Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) am Donnerstag um 16 Uhr. Den Festvortrag "Wann, wenn nicht jetzt!" hält Anna Popelka vom Wiener Architekturbüro PPAG architects am Freitagvormittag (11.15 Uhr).

Das von der Architekturstiftung Österreich veranstaltete Festival wurde im Jahr 2003 von der Architekturtheoretikerin Margit Ulama begründet. Ziel ist es, ambitionierte Architektur zu präsentieren und über wesentliche Themen des aktuellen Baugeschehens zu informieren, wobei "ausgewählte Projekte vorgestellt, Metaebenen der Architektur berührt und praktische bzw. pragmatische sowie politische Fragen des Bauens diskutiert" werden, wie es in der Ankündigung heißt.

(S E R V I C E - "Turn On"-Architekturfestival aus dem ORF-Radiokulturhaus; Donnerstag, 4. März: 16 bis 18.20 Uhr; Freitag, 5. März: 11 bis 18.40 Uhr; Samstag, 6. März: 12.45 bis 22 Uhr; Der Link zum Livestream wird auf der Website www.turn-on.at veröffentlicht)