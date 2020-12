Turnen: Frauen-EM in Mersin für Hämmerle wichtiger Olympia-Test

25-Jährige in Mersin mit Fokus auf Tokio 2021: "Konzentration auf Stufenbarren, Schwebebalken und Boden" - ÖFT-Sportdirektorin Pöttschacher optimistisch

Eine Woche nach den für Österreich mit Ringe-Silber erfolgreich verlaufenen Turn-Europameisterschaften der Männer finden ab Donnerstag in Mersin jene der Frauen statt. Österreich tritt nur mit der für Olympia 2021 qualifizierten Elisa Hämmerle an. Die 25-Jährige fühlt sich fit und gut vorbereitet. Sie ist am Sonntag mit ihrem US-Coach Daymon Montaigne-Jones von ihrer Trainingsgruppe nahe Amsterdam angereist. Die ersten Trainings vor Ort seien vielversprechend verlaufen.

"Ich richte meine EM-Küren bereits voll auf Tokio (Olympia 2021, Anm.) aus", wurde die Lustenauerin in einer Aussendung zitiert. "Besonders am Balken habe ich im Vergleich zu den letzten internationalen Großereignissen eine ganz neue Übung. Diese werde ich nun erstmals auf der großen Bühne testen - und dabei nicht auf Nummer sicher gehen." Da es bei diesen Titelkämpfen keinen Mehrkampf gibt, konzentriert sich Hämmerle auf Stufenbarren, Schwebebalken und Boden. Den Sprung lässt sie aus.

"Mein Ziel ist es, mich vor allem durch die Artistik von den anderen zu unterscheiden", ließ sie wissen. Wegen der Coronakrise absolvierte Hämmerle heuer keinen Wettkampf. ÖFT-Sportdirektorin Eva Pöttschacher sprach daher von einem extrem schwierigen Jahr, ist für Hämmerle aber zuversichtlich: "Sie hat den Schwierigkeitswert ihrer Übungen in den letzten Monaten enorm gesteigert. Die EM ist ihr Einstieg in die Intensiv-Vorbereitung auf Olympia. Ich bin sehr optimistisch, dass sie gute Ergebnisse abliefert."

Hämmerle ist am Donnerstag im Zeitraum 12.45 bis 14.25 Uhr (MEZ) an der Reihe. Sollte sie es in ein Geräte-Finale schaffen, wäre sie am Sonntag (13.00 bis 16.00 Uhr) an der Reihe.