Turnen: Hämmerle zog bei EM ins Schwebebalken-Finale ein

Vorarlbergerin am Boden und am Stufenbarren knapp an Finalteilnahmen vorbei

Elisa Hämmerle ist bei der Europameisterschaft der Kunstturner in Mersin ins Finale am Schwebebalken eingezogen. Die 25-jährige Vorarlbergerin erreichte am Donnerstag in der Kür mit einer Wertung von 12.066 Punkten als Achte als letzte Athletin noch die Entscheidung. Die Medaillen werden am Sonntag (ab 14.20 Uhr MEZ) vergeben.

Hämmerle, die sich für die Olympischen Spiele 2021 qualifiziert hatte, erhielt für ihre Vorstellung die zweithöchste Note in der Ausführung im gesamten Feld. Dies gelang ihr auch am Boden, allerdings übertrat sie bei einer Landung die Begrenzungslinie und kassierte daraufhin eine Strafwertung, was ihr den Finaleinzug kostete. Am Stufenbarren zeigte Hämmerle dann ihre beste Vorstellung (12.333 Punkte), als Zwölfte bzw. Zehnte der bereinigten Wertung verpasste sie aber das Finale auch in dieser Disziplin knapp.

"Ich bin mit einer Leistung zufrieden, konnte drei solide Übungen zeigen", sagte die in den Niederlanden trainierende Hämmerle in einer Aussendung des Turnverbands.