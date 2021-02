"Queen of Rock'n'Roll" - Tina Turner wird 70 Das Magazin "Rolling Stone" rühmte sie als "eine der größten Stimmen aller Zeiten". Fast 200 Millionen Platten hat Tina Turner bisher verkauft - und mehr Konzertkarten als irgendein anderer Solo-Interpret. Im Februar rockte sie noch mit ihrer Löwenmähne, den Netzstrümpfen, High Heels und kurzem Lederrock in Wien die Bühne. Am 26. November feiert die Ausnahmesängerin ihren 70. Geburtstag.