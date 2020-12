Turnen: ÖFT dreimal im EM-Finale - Höck beeindruckte als Zweiter

Finaleinzug von Kranzlmüller und in Mannschaft weitere Erfolge

Vinzenz Höck hat sich bei der Europameisterschaft in Mersin mit einer "deutlichen Ansage" für das 8er-Finale an den Ringen qualifiziert. Der Steirer beendete die Vorausscheidung für das Finale am Sonntag (14.15 MEZ) auf Platz zwei - punktegleich mit dem führenden türkischen Weltmeister Ibrahim Colak. "Ich wusste um meine Finalchance. Dass ich es als Zweiter schaffe, hätte ich nicht gedacht. Am Sonntag werden die Karten neu gemischt und ich bin bereit", sagte Höck.

Sportdirektor Fabian Leimlehner sprach von einer "deutlichen Ansage" seines Athleten. Dass Severin Kranzlmüller als Siebenter am Barren als erst dritter Österreicher überhaupt den Einzug in ein Turn-EM-Gerätefinale schaffte, und die ÖFT-Mannschaft mit Höck, Kranzlmüller, Alexander Benda, Manuel Arnold und Ricardo Rudy erstmals ein Mannschaftsfinale der besten sechs Nationen (Samstag, 13.00) erreichte, rundete die Sache ab. "Das war perfektes Teamwork. Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft", sagte Nationaltrainer Petr Koudela.