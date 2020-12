Turnen: Ringe-Finale als EM-Ziel von Steirer Höck

Fünf ÖFT-Athleten bei Männer-EM in der Türkei

Der österreichische Fachverband für Turnen verfügt bei den am Mittwoch startenden Europameisterschaften der Männer in Mersin (Türkei) über einen Kandidaten für ein Gerätefinale. Vinzenz Höck hat sich an den Ringen einen Platz unter den besten acht zum Ziel gesetzt. Am Donnerstag ist dafür in der Qualifikation eine Topleistung des 24-Jährigen nötig.

Höck führt das fünfköpfige Eliteaufgebot des ÖFT mit Alexander Benda, Severin Kranzlmüller sowie den Debütenten Manuel Arnold und Ricardo Rudy an. Er hatte im Oktober an seinem Spezialgerät den ersten Kunstturn-Weltcup-Sieg eines Österreichers gefeiert. Die bisher besten WM-Platzierungen des gebürtigen Grazers waren ein 12. und ein 13. Platz (2019 und 2018). Für die Teamwertung werden jeweils die drei besten Leistungen von vier Athleten pro Gerät herangezogen.

Möglich wurde die Teilnahme erst durch eine Ausnahmegenehmigung des Heeressportzentrums für seine Mitglieder. Denn das Bundesheer untersagt Dienstreisen in Länder mit höchster Reisewarnstufe. Die Titelkämpfe waren wegen der Pandemie vom Frühjahr in den Dezember verlegt worden und gelten nun nicht als Olympia-Qualifikation, der Schauplatz wechselte von Baku nach Mersin. Nur 21 Nationen haben genannt.

"Ich bin total froh, dass wir die Chance erhalten haben, bei der EM starten zu können. Mein persönliches Ziel ist ganz klar das Finale. Daher liegt mein Fokus auf der Qualifikation am Donnerstag, die darüber entscheidet", erklärte der in Innsbruck lebende Höck in einer Aussendung.

ÖFT-Kunstturner-Sportdirektor Fabian Leimlehner hält große Stücke auf Höck, dessen Kür einen der höchsten Schwierigkeitswerte aller Teilnehmer aufweise. "Das Ringe-Finale ist fällig für ihn. Kommt er sicher durch seine Übung, steht er im Finale am Sonntag. Dann werden die Karten neu gemischt und alles ist möglich."

Das ÖFT-Team hatte sich in den zwei Wochen vor der Abreise im Bundesstützpunkt Innsbruck isoliert und legte nun in der WM-Stadt in der Osttürkei nahe der syrischen Grenze negative Coronatests ab. Die Frauen sind dort eine Woche später an der Reihe, als einzige Österreicherin ist die bereits für die Olympischen Sommerspiele in Tokio (23. Juli bis 8. August 2021) qualifizierte Elisa Hämmerle am Start.