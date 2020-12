Turnen: Vorarlbergerin Hämmerle im Schwebebalken-EM-Finale Achte

25-Jährige stürzte zweimal

Die Vorarlbergerin Elisa Hämmerle hat am Sonntag bei den Europameisterschaften der Kunstturnerinnen in Mersin in der Türkei im Schwebebalken-Finale Rang acht belegt. Im Gegensatz zu den anderen sieben Finalistinnen patzte die 25-Jährige in ihrer Kür, Hämmerle stürzte zweimal. Das erste Malheur passierte der für Tokio 2021 qualifizierten Athletin beim ersten Element nach dem Aufgaben, das zweite bei den Pirouetten. Der Titel an diesem Gerät ging an die Rumänin Larisa Iordache.

"So schön und exakt mir die Übung in der Qualifikation gelungen ist, so fehlerhaft war sie heute", sagte Hämmerle. "Ich bin mit 100 Prozent in den Wettkampf gegangen, doch die - im wahrsten Sinn des Wortes - Gratwanderung ist misslungen." ÖFT-Sportdirektorin Eva Pöttschacher sah auch das Positive: "Es war trotzdem eine gute Vorbereitung für Olympia. Die Finalteilnahme hätte die Draufgabe sein sollen." Es war bei einer nicht optimal besetzten EM die überhaupt erste EM-Finalteilnahme für Österreichs Turnerinnen.