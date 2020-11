TV-Bild von Kaminfeuer sorgte für Großeinsatz in Deutschland

Fernseher ausgeschaltet, Feuerwehr abgezogen

Ein Fernsehbild von einem Kaminfeuer hat in Schwelm bei Wuppertal (Nordrhein-Westfalen) für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Eine Anrainerin hatte Mittwochfrüh einen Notruf abgesetzt, weil sie in einer Wohnung des Nachbarhauses einen Feuerschein gesehen hatte. Als die mehr als 40 Einsatzkräfte am vermeintlichen Brandort eintrafen, stellte sich das Ganze rasch als Fehlalarm heraus: Auf dem Fernseher war ein flackerndes Kaminfeuer zu sehen.

Die Bewohner schalteten ihr Gerät daraufhin aus. Die Feuerwehr zog wieder ab.