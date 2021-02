TV-Quoten im Jänner - ORF legte deutlich zu

Auch News-Sender Puls 24 und oe24.tv mit Zugewinnen - ATV, Puls 4 und Servus TV verzeichneten Marktanteilsverluste

Die ORF-Sendergruppe hat im Jänner einen Marktanteil von 37,6 Prozent erzielt und damit gegenüber dem Vergleichsmonat im Vorjahr deutlich - nämlich um drei Prozentpunkte - zugelegt. Dabei verzeichnete ORF 2 mit einer Steigerung von 2,3 Prozentpunkten auf 22,2 Prozent Marktanteil einen stärkeren Zuwachs als ORF 1, der sich um 0,3 Prozentpunkte auf 12,3 Prozent steigerte (Altersgruppe 12 plus). Auch Puls 24 und oe24.tv legten zu. ATV, Puls 4 und Servus TV verloren Marktanteile.

Die ORF-Sendergruppe profitierte im Jänner vom weiterhin hohen Informationsbedürfnis zur Coronasituation in Österreich. So kam die "Zeit im Bild" am 18. Jänner auf einen Marktanteil von 60 Prozent und knapp über zwei Millionen Zuseher. Aber auch die Übertragungen der alpinen Ski-Events in Schladming und Kitzbühel sowie das Neujahrskonzert waren verlässliche Quotenbringer.

Bei den Unter 50-Jährigen kam die ORF-Sendergruppe auf 26 Prozent Marktanteil, was einen Zuwachs von 1,5 Prozentpunkten bedeutete. ORF 1 kam auf 12,4 Prozent Marktanteil (minus 0,2 Prozentpunkte), ORF 2 steigerte sich in der Kernzielgruppe auf 11,8 Prozent (plus 1,7 Prozentpunkte).

Servus TV kam im Jänner auf 3,1 Prozent Marktanteil in der Gesamtzielgruppe (ab 12 Jahren) und verlor damit 0,4 Prozentpunkte gegenüber dem Jänner des Vorjahres. Dennoch erzielte die Hauptnachrichtensendung des Privatsenders "Servus Nachrichten 19:20" mit einem Monatsmarktanteil von 7,1 Prozent laut Angaben des Senders einen Bestwert seit Sendestart. In der Kernzielgruppe 12-49 verlor Servus TV einen halben Prozentpunkt und kam somit auf 2,1 Prozent Marktanteil.

Auch Puls 4 hat gegenüber dem Vorjahr verloren. Der Sender erreichte beim Publikum ab 12 Jahren 2,9 Prozent Marktanteil (minus 0,6 Prozentpunkte). In der Kernzielgruppe 12-49, auf die sich der Sender fokussiert, rutschte man auf 5,1 Prozent ab (minus 0,6 Prozentpunkte). Freude bereitet dem Privatsender die Frühstückssendung "Café Puls". Mit 34 Prozent Marktanteil bei den Unter 50-Jährigen erlebte die Sendung laut Puls 4 den stärksten Monat seit Juni 2012.

ATV erzielte 3,1 Prozent Marktanteil und damit 0,4 Prozentpunkte weniger als im Jänner des Vorjahres. Auch in der Kernzielgruppe (12-49) rutschte der Privatsender um 0,4 Prozentpunkte auf 4,6 Prozent Marktanteil ab. Für ATV stachen die bisher vier gezeigten Episoden von "Bauer sucht Frau" positiv hervor. Sie erreichten im Durchschnitt 18 Prozent Marktanteil in der Kernzielgruppe und befinden sich damit laut der ProSiebenSat.1Puls4-Gruppe auf dem Weg, die Rekordstaffel des Vorjahres zu übertreffen.

Puls 24 darf sich über einen Zuwachs freuen. In der Gesamtzielgruppe steigerte sich der News-Sender auf 0,6 Prozent (plus 0,3 Prozentpunkte). In der Kernzielgruppe 12-49 war der Zuwachs mit 0,4 Prozentpunkten auf 0,9 Prozent dabei noch etwas höher.

Auch oe24.tv legte zu. Der News-Sender verzeichnete einen Zuwachs von 0,5 Prozentpunkten (12 plus) auf 0,9 Prozent Marktanteil. In der Kernzielgruppe (12-49) verzeichnete der Sender eine Steigerung von 0,8 Prozentpunkten auf 1,2 Prozent Marktanteil.

Die ProSiebenSat.1Puls4-Gruppe kam mit ihren vier Österreichsendern (ATV, ATV 2, Puls 4, Puls 24) in der Kernzielgruppe (12-49) auf einen Marktanteil von 11,9 Prozent und verlor damit gegenüber dem Vorjahr um 0,8 Prozentpunkte. Erfreut zeigte sich die Gruppe über einen neuen Nutzungsrekord für die Streaming-App "Zappn". Erstmals wurde die App über 100 Millionen Minuten genutzt.

Das gesamte ORF.at-Netzwerk inklusive der ORF-TV-Thek verzeichnete ebenfalls einen Bestwert. 80,2 Millionen Bruttoviews (Videostarts) bedeuteten den Monatsbestwert seit Einführung der Online-Bewegtbild-Messung. Das Gesamtnutzungsvolumen lag laut vorläufigen Zahlen bei 343 Millionen Minuten.