Twitter will Umsatz bis 2023 verdoppeln

Twitter will bei Börsengang 1 Mrd. USD einnehmen Der Online-Kurznachrichtendienst Twitter hofft bei seinem mit Spannung erwarteten Börsengang auf einen Erlös von einer Milliarde Dollar. Aus einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC ging am Donnerstag außerdem hervor, dass das soziale Netzwerk mehr als 215 Millionen aktive Nutzer zählt.