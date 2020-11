U-Ausschuss - Drozda schilderte Ibiza-Video-Offert im Detail

SPÖ-Abgeordneter lieferte chronologische Abfolge - BILD

Der ehemalige SPÖ-Minister und -Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda hat am Mittwoch bei seiner Befragung im Ibiza-Untersuchungsausschuss über das bereits bekannte Kauf-Angebot des Ibiza-Videos an ihn durch einen Wiener Anwalt im Jahr 2018 berichtet. Drozda lieferte in seinem Eingangsstatement eine chronologische Darstellung der Ereignisse, die mit der Ablehnung des Offerts durch die SPÖ geendet hätten.

Das Angebot sei durch Ex-SPÖ-Stiftungsrat Niko Pelinka an den ehemaligen Parteichef Christian Kern herangetragen worden und zwar "Ende März, Anfang April 2018". Damals sei er, Drozda, selbst Abgeordneter zum Nationalrat gewesen. Pelinka habe erklärt, dass er "Zugang zu einem Anwalt" habe, der über Material verfüge, das Ex-FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache und den ehemaligen Freiheitlichen Klubobmann Johann Gudenus belasten könne.

Damit habe er das Interesse von Kern wecken können, so Drozda, der betonte, "von Anfang an erhebliche Zweifel" an der Sache gehabt zu haben. Kern habe ihn angewiesen, sich die Sache anzuhören und zu sondieren, um welches Material es sich handle, erklärte der SPÖ-Abgeordnete.

Über Vermittlung von Pelinka sei es dann zu einem kurzen Treffen mit dem Wiener Anwalt gekommen. Dies habe eine knappe halbe Stunde gedauert, zudem habe er eine Vertraulichkeitserklärung unterschreiben müssen. Der Anwalt behauptete Material in Umfang von zehn Stunden beschaffen zu können, Ausschnitte bekam er, Drozda, jedoch nicht zu sehen. Er habe das Video in seiner Gesamtheit bis heute nicht gesehen. Im Anschluss an das Treffen habe er Kern informiert.

Kern beauftragte dann SPÖ-Parteianwalt Michael Pilz, die Sondierungen fortzusetzen und etwas über die Echtheit des Videos in Erfahrung zu bringen, weil "klar" gewesen sei, dass dies eine Sache für einen Anwalt und nicht für einen Politiker sei, so Drozda, der ein "gewisses politisches Interesse" aber einräumte.

Der Parteianwalt habe nach einem einstündigen Treffen mit dem Anwalt berichtet, dass dieser für seine Mandanten sechs Millionen Euro für das Material forderte. Der Anwalt habe Pilz zufolge auch behauptet, dass seine Klienten über einen Aktenschrank von Belegen verfügen würden, denen zufolge es zu einer Vermischung von Privatem und Parteiausgaben bei Strache gekommen sei. Die Summe von sechs Millionen wurde damit erklärt, dass sich die Mandanten des Anwalts eine neue Existenz aufbauen müssten.

Bei einem Dreiergespräch zwischen dem Parteianwalt, Kern und ihm habe man dann festgestellt, dass dieses Angebot für die SPÖ "nicht infrage kommen" könne, so Drozda. Mit Pilz habe man auch erörtert, dass für die SPÖ keine Verpflichtung bestehe, diesen Sachverhalt der Staatsanwaltschaft zur Kenntnis zu bringen, ohne genaue Kenntnisse des Videos oder seiner Herstellung.

Pilz habe dann am 9. Mai 2018 dem Anwalt ein Schreiben übermittelt, dass die SPÖ kein Interesse habe, die Unterlagen einzusehen, an sich zu bringen oder dafür ein Entgelt zu leisten. Zudem habe man dem Anwalt mitgeteilt, der Meinung zu sein, dass dieses Material "strafrechtlich relevante Sachverhalte" beinhalten könnte. Daher empfahl man dem Anwalt, seinen Klienten zu raten, das Material der Staatsanwaltschaft zu übermitteln.

Er selbst habe überdies in Sachen Video niemals mit einer anderen Person als mit dem Anwalt Kontakt gehabt. "Mit dem Schreiben vom 9. Mai 2018 war die Sache für mich erledigt", so der heutige SPÖ-Mediensprecher. Er habe erst im Mai 2019 am Tag der Veröffentlichung von Teilen des Videos wieder davon gehört.