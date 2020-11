U-Ausschuss: Ex-Aufsichtsratschef verteidigt Vorstandsnachbesetzungen

Lief laut Franzmayr "lege artis" - BILD

Die Bestellung des Asfinag-Vorstands im ersten Quartal 2019 mit Hartwig Hufnagl und Josef Fiala ist am Mittwoch Thema im Ibiza-Untersuchungsausschuss gewesen. Bei dieser sei alles "lege artis" (vorschriftsgemäß) erfolgt, erklärte der ehemalige Aufsichtsratschef Peter Franzmayr den Abgeordneten. Dies wurde auch durch das damit befasste Personalberatungsunternehmen bestätigt.

Dass er mit Hufnagl persönlich bekannt und befreundet bzw. dessen Trauzeuge im Jahr 2005 gewesen sei, habe ihn jedenfalls nicht in einen Interessenskonflikt gebracht, erklärte Franzmayr auf eine entsprechende Frage von SPÖ-Fraktionsführer Jan Krainer. Franzmayr verwies wiederholt auf das damalige Prozedere mit Einbindung des Personalberatungsunternehmens und darauf, dass der Gesamt-Aufsichtsrat die Entscheidung getroffen habe. "In diesem Fall einstimmig", so Franzmayr. Auch habe er den Aufsichtsrat über sein persönliches Naheverhältnis zu Hufnagl informiert. So wie er habe jedoch auch kein anderes Aufsichtsratsmitglied einen Interessenskonflikt geortete. Denn es seien diesbezüglich trotz seiner Aufforderung keine wie auch immer gearteten Vorbehalte geäußert worden.

Befragt nach den Aufwandsentschädigungen für Asfinag-Aufsichtsratssitzungen, meinte Franzmayr: "Aufgrund der Häufigkeit war es für mich sogar ein Verlustgeschäft." Ex-Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) hatte die Aufsichtsratsgagen rückwirkend für 2018 allerdings erhöht.

Zuvor wollte Grünen-Fraktionsführerin Nina Tomaselli mehrmals den Bau einer Autobahnanschlussstelle in Wels thematisieren. Franzmayr erklärte jedoch wiederholt, nicht in die operative Tätigkeit der Asfinag mit eingebunden gewesen zu sein. Auch habe es diesbezüglich keinen Beschluss im Aufsichtsrat gegeben. Sowohl die am Mittwoch den Vorsitz führende Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) als auch Verfahrensrichter Wolfgang Pöschl sahen ebenfalls keinen Zusammenhang mit dem Thema des U-Ausschusses, da es nicht die Bundesverwaltung betreffe, bzw. Franzmayr als Aufsichtsratschef der falsche Adressat für derartige Fragen sei. Nach einer Geschäftsordnungsunterbrechung bat Bures, sich wieder auf die Beweisthemen zu konzentrieren.

Die Befragung Franzmayrs war nach rund drei Stunden zu Ende. Als nächste Auskunftsperson war ÖBB-Aufsichtsrätin Teresa Pagitz geladen. Als dritte Auskunftsperson soll am Mittwoch der ehemalige SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda den Abgeordneten Rede und Antwort stehen.