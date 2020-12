U-Ausschuss - Für ÖVP Halbzeitbilanz ernüchternd

Fraktionsführer Gerstl sieht kaum Erkenntnisse, dafür "haltlose Untergriffe" - SPÖ und NEOS seien orientierungslos

Für die ÖVP fällt die Halbzeitbilanz des Ibiza-Untersuchungsausschusses ernüchternd aus. "Der Ausschuss mag zwar für jede Menge Aufregung, überhitzte Schlagzeilen und Aufgeregtheit gesorgt haben, sein eigentliches Ziel der konstruktiven Aufklärung hat er jedoch meilenweit verfehlt", so Fraktionsführer Wolfgang Gerstl in einer Aussendung.

Gerstls Kritik galt vor allem dem bisherigen Ladungsverlauf. Auch wenn der U-Ausschuss ein "Instrument der Minderheit" sei, brauche es doch eine "ausgewogene Gesamtstrategie" in den Befragungen. Diese geht Gerstl jedoch ab. Von den 55 Auskunftspersonen der bis dato 24 Befragungstagen wurden 46 von SPÖ und NEOS geladen, dem gegenüber stehen lediglich fünf von der Mehrheit und vier von der ÖVP geladene, so Gerstl: "Allein daran erkennt man, dass der Ausschuss eine massiv parteipolitische Schlagseite hat, was den Ausschuss von Tag zu Tag unnachvollziehbarer gemacht hat." Seit 2015 ist die Einsetzung von Untersuchungsausschüssen ein parlamentarisches Minderheitsrecht. Ein Viertel der Abgeordneten (46 von insgesamt 183 Abgeordneten) kann eine Einsetzung verlangen und das Beweisthema definieren. Beim Ibiza-Untersuchungsausschuss erfolgte dies durch SPÖ und NEOS.

Ferner stieß sich Gerstl an der jüngsten "Beweisantrags-Orgie" von Rot und Pink: "Allein, dass auf insgesamt 128 Anträge bereits 68 Leermeldungen sowie Verweise auf bereits erfolgte Datenübermittlungen folgten, zeigt die mangelnde Relevanz dieser Antragsflut." Auch die Kritik der SPÖ und der NEOS an angeblicher Verzögerung müssten sich diese selbst zuschreiben. Seien doch die meisten Geschäftsordnungsdebatten von diesen beiden Parteien ausgegangen, so Gerstl.

Der U-Ausschuss sei im Gegensatz zu vorhergehenden zu einer "brachialen Politshow" verkommen. Die konkreten Untersuchungsergebnisse seien hingegen "höchst bescheiden". Das "eigentliche Thema Ibiza-Video und die Rolle der FPÖ" blieben völlig im Dunkeln. Abseits davon versuche die Opposition mit "tatkräftiger Unterstützung der Grünen" die absurdesten und teils frei erfundenen Inhalte in den U-Ausschuss zu packen, übte Gerstl auch an den Abgeordneten des grünen Regierungspartners Kritik. Den Grünen diagnostizierte Gerstl wie SPÖ und NEOS ein "ambivalentes Verhältnis zur Aufklärungsarbeit". "Da wird zunächst unsere Ladung von Christian Hafenecker (FPÖ-Fraktionsführer, Anm.) gemeinsam mit SPÖ und NEOS bestritten, damit selbige den FP-Fraktionsführer kurz später mittels Verlangen selbst laden."

Sämtliche Privatisierungs-, Käuflichkeits- und Beeinflussungs-Fantasien der Opposition seien "deutlich" widerlegt worden, findet Gerstl: "Keine einzige Befragung konnte die absurden Vorwürfe erhärten." Und was türkis-blaue Regierungsprojekte anbelangt, kritisiert Gerstl die "völlig unangebrachte" Aufgeregtheit. "Es hat sich gezeigt, dass Beamte auf Basis von Regierungsprogrammen eigene Ideen für ihr Ressort entwickelt haben, ohne dabei immer Befehle von oben zu erhalten. Das ist kein Skandal, sondern das Wünschenswerteste überhaupt."