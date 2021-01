U-Ausschuss - Gescheiterter blauer Bankendeal empört Grüne

Strache, Gudenus und Sidlo arbeiteten an Übernahme der Wiener Privatbank durch slowakische Arca - Tomaselli sieht "verheerendes Signal"

Ein vor Jahren gescheiterter Bankendeal der FPÖ empört nun die Grünen im Ibiza-Untersuchungsausschuss. Konkret geht es um die nicht zustande gekommene Übernahme der Wiener Privatbank durch die slowakische Arca. Laut "Standard" hätte die FPÖ darin "einen verlässlichen Partner in Finanzierungs- und Veranlagungsfragen" gehabt. Neben Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus soll auch der im Ausschuss umstrittene Casinos-Vorstand Peter Sidlo daran gearbeitet haben.

Aufregung um den bereits während der türkis-blauen Regierungszeit gescheiterten Deal herrscht nun bei den Grünen: "Österreich hätte mit diesem Bankendeal ein verheerendes Signal nach Europa gesendet", befand deren Fraktionsführerin im U-Ausschuss, Nina Tomaselli, am Samstag in einer Aussendung. Die FPÖ habe während ihrer Regierungszeit "heimlich, still und leise an einem Erstarken Europas rechtsextremer Strömungen gearbeitet" und das "finanziert im Herzen Österreichs".