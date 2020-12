U-Ausschuss - Grünen-Halbzeitbilanz: "Zahlreiche Belege"

"Spender-geleitete Politik" unter Türkis-Blau

Anders als das Resümee ihres türkisen Regierungspartners fällt jenes der Grünen nach der Halbzeit im Ibiza-Untersuchungsausschuss aus. Durch die Arbeit des U-Ausschusses hätten die Österreicher einen "tiefen Einblick in ein türkis-blaues System erhalten, das versucht hat, die Republik still und heimlich umzubauen", so Fraktionsführerin Nina Tomaselli.

In vielen Fällen hätte die türkis-blaue Regierung im "Interesse ihrer Spender, vorbei am Parlament und an den Bedürfnissen der Bevölkerung" agiert, so Tomaselli: "Wir haben erkannt, dass Türkis-Blau mal plump, mal systematisch und meistens heimlich agierte, sobald es um Gesetzeskauf und den Flirt mit Großspendern ging." Für Tomaselli zeugten im U-Ausschuss "zahlreiche Belege" für diese "Spender-geleitete Politik".

"Auffällig" oft sei dabei das von der ÖVP-geführte Finanzministerium "Drehscheibe für den heimlichen Republiksumbau" gewesen. Zudem wisse man aufgrund der gefundenen Chats des ehemaligen FPÖ-Vizekanzlers Heinz-Christian Strache, dass der mutmaßliche Gesetzeskauf unter Türkis-Blau "sogar per SMS und ganz direkt abgehandelt wurde", so Tomaselli.

Das Bekanntwerden des Ibiza-Videos sei hoffentlich Startschuss eines Korruptionsreinigungsprozesses gewesen, so die Grünen-Fraktionsführerin: "Wir Grüne hoffen, das Ibiza-Video war der Anfang vom Ende der Korruption."