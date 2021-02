U-Ausschuss - Julian H. muss zuerst in Wirecard-Ausschuss aussagen

Deutscher U-Ausschuss beschloss Zeugenladung - Auslieferung nach Österreich dürfte sich dadurch verzögern

Die Fraktionen im Ibiza-Untersuchungsausschuss müssen auf eine Befragung des in Deutschland festgenommenen Ibiza-Drahtziehers Julian H. wohl noch länger warten. Wie am Donnerstag bekannt wurde, soll dieser vor seiner Auslieferung nach Österreich im deutschen Untersuchungsausschuss zum Wirecard-Bilanzskandal aussagen.

Der SPD-Obmann im Ausschuss, Jens Zimmermann, hat am Donnerstag via Twitter wissen lassen, dass der Wirecard-Ausschuss soeben beschlossen hat, Julian H. als Zeugen zu laden. Außerdem wird das zuständige Gericht aufgefordert, die Auslieferung des Zeugen bis auf weiteres auszusetzen, so Zimmermann. "Der #IbizaUA wird sich auf Videomacher #H. gedulden müssen. Der wird im #WirecardUntersuchungsausschuss gebraucht", twitterte auch SPÖ-Fraktionsführer Jan Krainer.

Wie der "Standard" online berichtet, soll die Befragung von Julian H. erst am 5. März erfolgen. Der Grünpolitiker Wolfgang Wieland, der für den deutschen U-Ausschuss die Verstrickungen zwischen Wirecard und Geheimdiensten prüfen soll, hatte bereits zwei Mal "direkten Kontakt" zu H., wie laut "Standard" aus einem Rundschreiben an die Fraktionsobleute des U-Ausschusses hervorgeht. H.s Anwalt habe sich zuvor an Wieland gewendet.