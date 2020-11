U-Ausschuss - Kathrin Glock verteidigt angekündigte Abwesenheit

Ehefrau von Gaston Glock stünde für Befragung per Skype oder Videokonferenz "selbstverständlich" zur Verfügung - Beruft sich auf Kurz-Aussagen zu Kontaktvermeidung in Pandemie - BILD

Kathrin Glock, Ehefrau des Waffen-Produzenten Gaston Glock, hat am Mittwoch ihre Absage für den morgigen Befragungstag im Ibiza-Untersuchungsausschuss verteidigt. Ihr Mann zähle zur "höchst gefährdeten Risikogruppe", so Glock in einem schriftlichen Statement: "Um ihn zu schützen, befinden wir uns seit dem ersten Lockdown im März 2020 in freiwilliger Quarantäne." Sie stehe aber für eine Befragung anlassgerecht per Skype oder Videokonferenz "selbstverständlich" zur Verfügung.

Dies habe sie auch der Parlamentsdirektion schriftlich und zeitgerecht mitgeteilt, so Glock. Sie wolle so die "im Raum stehenden Unwahrheiten aufklären und Diffamierungen beenden". In der Verfahrensordnung für U-Ausschüsse ist eine derartige Befragung jedoch nicht vorgesehen.

Glock hielt zudem fest, dass sie sich "selbstverständlich an alle von der Bundesregierung bekannt gegebenen Vorgaben" halte und gehalten habe. "Ich darf daran erinnern, dass unser Bundeskanzler selbst eine weitestgehende Kontaktvermeidung empfiehlt", spielte sie auf Ausführungen von Sebastian Kurz an.