U-Ausschuss - Kein Sidlo-Deal laut Glücksspiel-Beamten

Zuständige Abteilung will auch keine Interventionen wahr genommen haben

Ein im Finanzministerium für Glücksspiel zuständiger leitender Beamter hat laut eigener Aussage keine Wahrnehmung zu einem Deal hinter der Bestellung von Peter Sidlo zum Finanzvorstand der Casinos Austria gehabt. Auch Interventionen für den FPÖ-Mann habe es keine gegeben, sagte er am Donnerstag im Ibiza-Ausschuss. In seinem Eingangsstatement verteidigte er in allen Bereichen die Arbeit seiner Abteilung: "Wir haben nichts falsch gemacht."

Die Bestellung Sidlos steht im Mittelpunkt der Casinos-Affäre. Der einstigen türkis-blauen Regierung wird vorgeworfen, diesen durch Postenschacher in den Vorstand der Casinos Austria gehievt zu haben. Die Auskunftsperson hat laut eigener Aussage davon nichts mitbekommen. "Die Bestellung von Vorständen erfolgt ausschließlich und zwingend durch den Aufsichtsrat", erläuterte er. Hinweise auf ein Fehlverhalten der Organe seien in der Abteilung nicht bekannt geworden, weswegen auch kein Grund für die Einleitung eines Verwaltungsverfahrens bestanden habe.

Auf die Frage von Verfahrensrichter Ronald Rohrer, welche Unterlagen die Auskunftsperson zur Bestellung Sidlos erhalten habe, verwies diese auf die "gelebte Praxis". So sei etwa der Lebenslauf übermittelt worden. Eine Untersagung durch das Ministerium als Verwaltungsbehörde wäre nicht möglich gewesen, aber: "Wir haben vorgehabt, uns an die Staatsanwaltschaft zu wenden." Dies sei aber nicht mehr nötig gewesen, weil Sidlo ohnehin beurlaubt worden war.

Auch die Vorgehensweise in seiner Abteilung beschrieb der Beamte. Wesentliche Schwerpunkte würden im Wesentlichen auch durch die Regierungsprogramme vorgegeben, aber "wir sitzen nicht in unseren Zimmern und warten auf irgendeine Aufträge, sondern wir sind proaktiv tätig". Die Auskunftsperson betonte auch, dass Gesetzesentwürfe an eine Fachabteilung "per se nicht verdächtig" seien. Als Beamte blieben einem die Gründe aber auch oft verborgen.