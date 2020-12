U-Ausschuss - Krenn verteidigte auch Kooperation mit Mock-Institut

"In Niederösterreich ist unser Headquarter, dort liegt ein besonderer Schwerpunkt unseres Sponsorings" - BILD

Der Public-Affairs-Leiter von Novomatic, Stefan Krenn, hat am Mittwoch im Ibiza-Untersuchungsausschuss auch die Kooperation des Glücksspielkonzerns mit dem Alois-Mock-Institut verteidigt, dessen Präsident der U-Ausschuss-Vorsitzende, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP), ist. "In Niederösterreich ist unser Headquarter, dort liegt ein besonderer Schwerpunkt unseres Sponsorings", erklärte er auf entsprechende Fragen der Abgeordneten.

"Wir wollen dort als Arbeitgeber wahrgenommen werden, unsere Marke dort präsentieren können", erklärte Krenn. Es sei aber "wichtig, dass es klare Leistungen und Gegenleistungen gibt". Beim Alois-Mock-Institut ortete er diese allein schon darin, dass Novomatic mit dem Namen des ehemaligen ÖVP-Außenministers Alois Mock und dem europäischen Gedanken, für den dieser stehe, assoziiert werden möchte, so Krenn: "Dazu stehen wir, deswegen fördern wir das." Die Schaltung von Inseraten in einer Vereinszeitschrift begründete Krenn damit, dass sich diese zielgerichtet an Entscheidungsträger gerichtet habe.

Darüber, wie die Kooperation zustande gekommen ist, könne er aber nichts sagen. Das sei vor seiner Zeit gewesen. Grundsätzlich fördere Novomatic aber über 350 Vereine. Zudem würden oft Funktionsträger von Vereinen an den Glücksspielkonzern herantreten, so Krenn. Eine Abteilung schaue sich das dann an und bewerte es. Freilich könne es aber nicht mit allen auch ein Sponsoring geben.

Ähnlich verhalte es sich mit dem Kammerorchester Waidhofen/Ybbs, bei dem Sobotka gelegentlich dirigiert, aber keine Funktion ausübt. Er könne sich nicht erinnern, wie es zu dieser Kooperation gekommen sei, so Krenn: "Irgendwie ist es dazu gekommen." Er glaube aber nicht, dass die Novomatic "proaktiv" an das Kammerorchester herangetreten sei. Verfahrensrichter Wolfgang Pöschl unterbrach jedoch die Fragen von NEOS-Fraktionsführerin Stephanie Krisper zum Kammerorchester, weil er keinen Zusammenhang zum Untersuchungegenstand erkennen konnte. Nach einer kurzen Unterbrechung, erklärt Pöschl dann: "Ich halte die Fragen zum Kammerorchester Waidhofen, bei dem der Vorsitzende Sobotka gelegentlich als Privatmann als Dirigent fungiert hat, ist nicht mit dem Untersuchungsgegenstand in Einklang zu bringen."

Er sei jedenfalls nie an Parteien herangetreten, um Spenden zu diskutieren, hielt Krenn fest. Im Sommer 2017, also im damaligen Nationalratswahlkampf, habe der ehemalige Novomatic-Chef Harald Neumann die Idee gehabt, dass die Novomatic an alle Parteien spenden könnte. "Diese Idee wurde aber nicht weiter verfolgt, wurde nicht umgesetzt", so Krenn. Hätte die Novomatic spenden wollen, dann hätte man das umgesetzt. Also hatte die Novomatic zumindest vorgehabt, "alle zu zahlen", fragte Grünen-Fraktionsführerin Nina Tomaselli. Krenn erwiderte abermals, dass dies aber nicht umgesetzt worden sei.