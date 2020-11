U-Ausschuss - Kurz bei Treffen enger Freunde von ÖVP-Spenderin Pagitz

Spätere ÖBB-Aufsichtsrätin: Im Jänner 2017 mit Referat über Außenpolitik - Verweigerte trotz Aufforderung durch Verfahrensrichter Auskunft über weitere Anwesende - BILD

Die zweite Auskunftsperson im Ibiza-U-Ausschuss am Mittwoch, ÖBB-Aufsichtsrätin und ÖVP-Spenderin Teresa Pagitz, will Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in der Zeit kennengelernt haben, als er noch Außenminister war. "Er war damals auf vielen Veranstaltungen." Im Befragungsverlauf stellte sich aber doch heraus, dass Pagitz zumindest einmal mit dem späteren Kanzler telefoniert hat und dieser auch bei einem privaten Treffen "engster Freunde" bei ihr zu Hause einen Gastvortrag hielt.

Das war im Jänner 2017 der Fall, so Pagitz. In diesem Wahljahr machte sie auch noch 15.000 Euro als Spende für die Volkspartei locker, wie auch nochmals 2019. Kurz habe über außenpolitische Themen referiert, danach sei diskutiert worden. Welche honorigen Persönlichkeiten an diesem Tag noch bei ihr waren, wollte sie mit Verweis auf ihre Privatsphäre aber nicht verraten. Die Befragung verlief sehr zäh, sie wurde wegen der Verweigerung der Aussage auch unterbrochen.

Der Verfahrensrichter Wolfgang Pöschl empfahl, dass Pagitz die Gründe für ihre Aussageverweigerung in dieser Frage nochmals darlegen solle. "War an diesem Abend, wo Sebastian Kurz zu einem - unter Anführungszeichen - politischen Abend anwesend war, Herr Stefan Piech (VW-Erbe, Anm.) anwesend?", wiederholte SPÖ-Fraktionsführer Kai Jan Krainer dafür seine ursächliche Frage. Pagitz beriet sich daraufhin - wie schon sehr oft im Verlauf ihrer Befragung - neuerlich und besonders lange mit ihrem Rechtsbeistand, auch der Verfahrensanwalt Andreas Joklik kam vorübergehend dazu.

"Nein ich entschlage mich dieser Antwort", blieb Pagitz dabei, "aus dem Grund der Privatsphäre. Es liegt meines Erachtens kein öffentliches Interesse vor, das den Schutz meiner Privatsphäre übersteigt. Es geht hier um meinen engsten Freundeskreis, um die Intimsphäre dieser Personen (die an diesem Abend bei Pagitz waren, Anm.), die teilweise auch in der Öffentlichkeit stehen." Die Veranstaltung habe nichts damit zu tun, was Ex-Vizekanzler Reinhold Mitterlehner in seinem Buch über Spenden and die ÖVP geschrieben habe. Das Buch hatte Krainer als Mitgrund für seine Fragen vorgebracht. Auch habe das Treffen "nichts mit dem Programm des Herrn Kurz oder der ÖVP zu tun" gehabt: "Und schon gar nicht wurde über Spenden gesprochen."

"Nach Rücksprache ist die Aussagenverweigerung nicht gerechtfertigt", sagte die vorsitzführende Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ). Sie forderte Krainer neuerlich dazu auf, zu konkretisieren in welchem Zusammenhang das Treffen mit dem Untersuchungsgegenstand gestanden sein könne. "Wir wissen, dass es ab 2016 Veranstaltungen gegeben hat, wo der damalige Außenminister sich vorbereitet hat die ÖVP zu übernehmen und dann in Neuwahlen zu gehen, was zu finanzieren war", sagte Krainer. "Es schaut zumindest so aus, als ob jetzt nicht komplett von der Hand zu weisen ist, dass das eine ähnliche Veranstaltung war." Untersuchungsgegenstand seien auch Personen die Parteien begünstigten, so Krainer.

Daraufhin betonte auch Verfahrensrichter Pöschl, dass der Aussageentschlagungsgrund Pagitz' "nicht gerechtfertigt" sei, Bures schloss sich der Ansicht an. Durch die Einladung von Kurz als Außenminister habe der von Pagitz als Privatveranstaltung deklarierte Abend einen "offiziellen Anstich erhalten", argumentierte Pöschl. Es könnten Konsequenzen nach der Verfahrungsordnung (Antrag auf Beugestrafe beim Bundesverwaltungsgericht) drohen, sagte der Verfahrensrichter.