U-Ausschuss: Kurz "ganz privat" in Hotel von ÖVP-Spenderin auf Urlaub

Touristikerin und ÖBB-Aufsichtsrätin Pagitz auch mit "flapsiger" Aussage zu vermeintlichem Mauschelei-Alltag in Österreich

Die Befragung von Teresa Pagitz hat noch einige Details zutage gefördert. So war Bundeskanzler Sebastian Kurz, für dessen ÖVP sie zwei Mal gespendet hat, 2019 in ihrem Hotel "ganz privat auf Urlaub".

Von NEOS-Mandatar Helmut Brandstätter zu Vorstandsbesetzungen in den ÖBB befragt, sagte das ÖBB-Aufsichtsratsmitglied, dass es sich auf den Personalausschuss verlassen habe. Nach einem hin und her, ob Pagitz dies nicht hinterfragt habe, sagte sie, dass ihr egal sei, "was im Hintergrund gemauschelt wird".

"Das heißt, sie gehen davon aus, dass im Hintergrund gemauschelt wird?", wollte Brandstätter wissen. Pagitz antwortete mit einer Gegenfrage: "Wo wird in diesem Land nicht gemauschelt?".

Diese Aussage nutzte Brandstätter wiederum für oppositionelle Feststellungen, wonach Pagitz für einen Politiker gespendet habe, der alles habe anders machen wollen als im Proporzzeitalter davor, dann aber erklärt habe, es gebe kein besseres Modell und alles gemacht habe wie vorher. "Sind sie darüber dann eigentlich nicht schrecklich enttäuscht?", frage Brandstätter.

"Ich habe das etwas flapsig gesagt. Sie wissen genau, wie ich das gemeint habe", versuchte Pagitz die Mauschelei-Aussage lächelnd wegzuwischen.

Die Befragung wurde kurz vor 17.45 Uhr beendet. Danach war Ex-SPÖ-Kanzleramtsminister Thomas Drozda als dritte Auskunftsperson geladen.