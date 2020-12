U-Ausschuss - Novomatic-PR-Mann verteidigte Strategien

Ende nach mehr als elf Stunden - Ehemaliger SPÖ-Bundesgeschäftsführer Kalina als Berater Thema - BILD

Nach mehr als elf Stunden sind die Befragungen im Ibiza-Untersuchungsausschuss am Mittwoch zu Ende gegangen. Als Auskunftsperson zuletzt am Wort war der Public-Affairs-Leiter des Glücksspielkonzerns Novomatic, Stefan Krenn. Er verteidigte die Strategie des Unternehmens, Vereine zu sponsern und Zugang zu politischen Entscheidungsträgern zu bekommen als völlig üblich in der Branche. Unlautere Methoden, wie den Kauf von Gesetzen, gebe es allerdings nicht.

Krenn war von SPÖ-Fraktionsführer Jan Krainer mit einem PR-Konzept für Novomatic konfrontiert worden, an dem er in jungen Jahren in seiner Tätigkeit für die Agentur Hochegger mitgewirkt hatte und in dem es auch um die Kontaktaufnahme zu politischen Entscheidungsträgern geht. Die Auskunftsperson konterte mit einem altgedienten Lehrbuch zum Thema, das all diese Punkte beinhalte. Krainer verwies letztlich auf den Ausschussvorsitzenden, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP), bei dem all diese Strategien als Mitwirkender in von Novomatic gesponserten Vereinen gewirkt haben sollen.

Krenn bestätigte auch, dass Josef Kalina (SPÖ), ehemaliger SPÖ-Bundesgeschäftsführer, für Novomatic als Berater tätig sei. Dieser mache einen "hervorragenden Job", antwortete er auf die Frage der FPÖ-Abgeordneten Susanne Fürst - und bedankte sich für die Frage, die er laut eigener Aussage eigentlich gar nicht hätte beantworten müssen. Kalina sei einer "von zahlreichen PR-Beratern", die es aus der Richtung jeder Partei gebe.

Eine von mehreren längeren Geschäftsordnungsdebatten entspann sich gegen Ende noch, als Krenn von NEOS-Fraktionsführerin Stephanie Krisper zu dessen privater Firma und Zahlungsflüssen der Novomatic befragt worden war. Verfahrensrichter Wolfgang Pöschl kam zum Schluss, dass im Ausschuss nicht jede Transaktion auf Verdacht unter die Lupe genommen werden kann. "Wir wollen ja wahrgenommen werden", betonte Krenn abermals. Darum sponsere man auch etliche Organisationen.

Am Donnerstag, dem letzten Befragungstag im U-Ausschuss für dieses Jahr, ist die Leiterin der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA), Ilse Vrabl-Sanda, geladen. Nach ihr sind noch ein Beamter des Finanzministeriums und Casinos-Austria-Prokurist Peter Erlacher an der Reihe. Weiter geht es dann wieder am 12. Jänner.