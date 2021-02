U-Ausschuss - "Projekt Ballhausplatz" dominiert kommende Woche

Kurz-Berater Steiner, ÖVP-Generalsekretär Melchior und Unternehmerin Spiegelfeld zu Wahlkampfstrategie und möglichen Spenden geladen

Das "Projekt Ballhausplatz", also jene Wahlkampf-Strategie, die ÖVP-Chef Sebastian Kurz 2017 ins Kanzleramt verhalf, steht kommende Woche im Fokus des Ibiza-Untersuchungsausschusses. Als Auskunftspersonen sind dazu unter anderem einer der engsten Berater von Kurz, Stefan Steiner, sowie der nunmehrige ÖVP-Generalsekretär Axel Melchior geladen. Auch die Unternehmerin Gabriela Spiegelfeld wird erwartet. Sie hat Veranstaltungen mit potenziellen Unterstützern organisiert.

Steiner, der am Mittwoch als erste Auskunftsperson auf der Tagesordnung steht, war in die türkis-blauen Regierungsverhandlungen involviert, gilt als enger Vertrauter des Kanzlers und soll das "Projekt Ballhausplatz" geleitet haben. Demnach sollen Kurz und sein Team die Kanzlerschaft detailverliebt vorbereitet haben, wie Unterlagen zeigen. So wurden schon 2016 Pläne zur Umgestaltung der ÖVP gewälzt, sowie für die ersten 100 Tage nach dem Einzug ins Kanzleramt. Dem Ausschuss geht es aber hauptsächlich darum, ob und wie Spenden gesammelt wurden.

Ebenfalls eine wesentliche Rolle soll Melchior, der nach Steiner an der Reihe ist, beim "Projekt Ballhausplatz" gespielt haben. Er ist seit Anfang 2020 Generalsekretär der Volkspartei und hatte diese Funktion bis 2013 bei der Jungen Volkspartei (JVP) inne, deren Obmann Kurz war. Einen Konnex zur türkisen Jugendorganisation hat auch die dritte Auskunftsperson an diesem Tag, eine enge Mitarbeiterin des ehemaligen Generalsekretärs im Finanzministerium und nunmehrigen ÖBAG-Chefs Thomas Schmid.

Den zweiten Tag der Woche eröffnet die Unternehmerin Spiegelfeld. Sie soll - geht es nach der Opposition - "Spendenpartys" im Wahlkampf für Kurz organisiert haben. Die ÖVP wehrt sich gegen diese Formulierung, es soll sich lediglich um ein Personenkomitee gehandelt haben, das sie angeführt habe. Zuletzt in den Schlagzeilen war Spiegelfeld als Organisatorin eines angeblichen "Frühstücktermins" mit Kurz und dem einstigen Novomatic-Vorstand Harald Neumann, was sie auch bestätigte. Die ÖVP sprach von Veranstaltungen mit vielen Personen.

Ein Kabinettsmitarbeiter von Finanzminister Gernot Blümel, Daniel Varro, soll anschließend aussagen. Geladen war er eigentlich als Experte für Stiftungsrecht. Auch in diesem Bereich vermuten manche Abgeordnete im U-Ausschuss Absprachen mit möglichen Spendern. Durch den Beschuldigtenstatus Blümels und die dadurch entfachte politische Diskussion erhoffen sich manche Mandatare nun auch Aufklärung darüber hinaus. Als letzte Auskunftsperson steht ein weiterer enger Mitarbeiter von Bundeskanzler Kurz auf dem Programm.