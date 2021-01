U-Ausschuss - Ricoh: Einbau von Laptop-Festplatte in Drucker möglich

Fragen zum Bundeskanzleramt wollte der Hersteller nicht beantworten - Krainer: Ermittlungen von Oberstaatsanwaltschaft unterbunden

Der Einbau und die Verwendung von Laptop-Festplatten in Ricoh-Multifunktionsgeräten ist aus technischer Sicht möglich. Das teilte der Hersteller auf APA-Anfrage mit. Fragen zum Kunden Bundeskanzleramt wollte Ricoh nicht beantworten. Am Mittwoch war das Schreddern von fünf Festplatten Thema im Ibiza-U-Auschuss gewesen. Zwei der fünf vernichteten Festplatten sind standardmäßig in Laptops verbaut und nicht in Ricoh-Multifunktionsgeräten.

Laut Angaben von Ricoh kann die standardmäßig verbaute Toshiba-Festplatte MQ01ABF032 mit 320 GB durch eine andere Festplatte, konkret eine Hitachi Travelstar Z5K500 HTS545050A7E380 mit 500 GB, ersetzt werden. "Ja, das können wir bestätigen. Aus technischer Sicht ist dies möglich", lautete die Antwort von Ricoh.

Die Fragen, ob ein Wechsel oder Ausbau der Original-Festplatte durch den Leasingnehmer gemäß den Ricoh-Serviceverträgen erlaubt ist und wie viele Multifunktionsdrucker Ricoh im Mai 2019 im Bundeskanzleramt betreute, ließ die Pressesprecherin des Unternehmen offen: "Ich bitte Sie um Verständnis, dass wir Fragen, die direkt oder indirekt unsere Kunden betreffen, nicht beantworten können."

SPÖ-Fraktionsführer Jan Krainer erklärte zu den Angaben von Ricoh: "Man kann auch einen Fiat-Motor in einen 2CV einbauen. Wir wissen über diese technische Möglichkeit Bescheid, dass das tatsächlich passiert ist, ist aber mehr als unwahrscheinlich." Die WKStA habe genau die Frage klären wollen, ob die Festplatten in einem Drucker verbaut wurden. Dies sei von der Oberstaatsanwaltschaft per Weisung unterbunden worden. "Leider wurde die WKStA auch hier in ihren Ermittlungen behindert. Diese mögliche politische Einflussnahme ist ja das eigentliche Problem", so der Oppositionspolitiker.

Auch für die NEOS zeigt sich, dass die WKStA auf der richtigen Spur war, "bevor ihr das Verfahren entzogen wurde", meinte das U-Ausschussmitglied Helmut Brandstätter in einer Aussendung am Freitag. Denn "wenn es aussieht wie eine Laptop-Festplatte, Laptop-Festplatten standardmäßig nicht in den Druckern des Kanzleramtes verbaut sind, und Blümels Laptop, an den er sich im U-Ausschuss nicht erinnern wollte, genau so eine Laptop-Festplatte hat, dann ist es wahrscheinlich auch eine Laptop-Festplatte."

Brandstätter will nun den Vorgesetzten des "Schredder-Mannes" im Untersuchungsausschuss befragen. Denn dieser werde sich "hoffentlich noch" daran erinnern, ob die Festplatten aus einem Drucker oder aus einem Laptop ausgebaut wurden. Zudem kündigte der NEOS-Mandatar an, ausständige Antworten nun mittels parlamentarischen Anfrage erfragen zu wollen.

Der Kanzler-Mitarbeiter Arno Melicharek, der kurz nach Bekaekanntwerden des Ibiza-Videos unter falschem Namen und ohne zu bezahlen fünf Festplatten bei der Firma Reisswolf vernichten ließ, war am Mittwoch als Auskunftsperson im Untersuchungsausschuss. Er sagte: "Ich war immer der Meinung, dass es sich um Druckerfestplatten handelt, und als solche wurden sie auch vernichtet." Die Datenträger hätte er aber nicht selbst entnommen, dies sei durch die zuständige Leasingfirma geschehen. Die Staatsanwaltschaft Wien hat die Ermittlungen gegen ihn eingestellt.