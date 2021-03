U-Ausschuss - SPÖ und NEOS wollen Wiederaufnahme von Schredder-Causa

Per Sachverhaltsdarstellung an die StA Wien

Die Fraktionsführer von SPÖ und NEOS im Ibiza-Untersuchungsausschuss, Jan Krainer und Stephanie Krisper, wollen die Wiederaufnahme der Ermittlungen im Zusammenhang mit der Schredder-Affäre erzwingen, die vor rund einem Jahr ergebnislos eingestellt worden waren. Aus diesem Grund brachten sie eine Sachverhaltsdarstellung bei der Staatsanwaltschaft Wien ein, wie die "Kronen Zeitung" (Montag-Ausgabe) berichtete.

Zur Erinnerung: Ein Kanzler-Mitarbeiter hatte 2019 kurz nach Bekanntwerden des Ibiza-Videos unter falschem Namen und ohne zu bezahlen fünf Festplatten bei der Firma Reisswolf vernichten lassen. Nach medialen Berichten nahm zunächst die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) die Ermittlungen auf, trat diese dann aber an die Staatsanwaltschaft Wien ab. Dort wurden sie vor rund einem Jahr eingestellt.

Teil der Ermittlungen war ein Amtshilfeersuchen der WKStA an das Kanzleramt. Dieses soll von zwei Mitarbeitern "tatsachenwidrig" beantwortet worden sein, wie es in der der APA vorliegenden Sachverhaltsdarstellung heißt. Darin ist nämlich festgehalten, dass es sich ausschließlich um Festplatten aus Drucker-Multifunktionsgeräten handelt. Auf einem unmittelbar vor dem Schredder-Akt angefertigten Foto ist aber ersichtlich, dass zwei der Festplatten anderen Typs waren, nämlich Laptopfestplatten. Außerdem ist auf einer Rechnung der für die Wartung zuständigen Firma vermerkt, dass fünf gleiche Speichermedien ausgebaut worden waren. Geschreddert wurden aber zwei verschiedene Typen von Festplatten.

Zudem soll einer der beiden Mitarbeiter die interne Revision aufordert haben, "ihren Bericht entlastend zu formulieren", heißt es in der Sachverhaltsdarstellung. Krainer und Krisper regen in der Anzeige daher unter anderem an, den Bericht der Internen Revision des Bundeskanzleramts zur "Schredder-Affäre" sowie die Rechnung der Firma "beizuschaffen".

Kritik an der Sachverhaltsdarstellung kam von der ÖVP. "Wenn der SPÖ und den NEOS Entscheidungen der unabhängigen Justiz und somit des Rechtsstaates nicht ins Konzept passen, dann müssen diese aus Sicht der beiden Oppositionsparteien offenbar passend gemacht werden", meinte ÖVP-Justizsprecherin Michaela Steinacker, die diesbezüglich eine "Doppelmoral" ortet. Die Opposition kritisiere laufend rechtsstaatliche und gerichtliche Entscheidungen, "solange das der eigenen politischen Agenda nützt", so Steinacker.