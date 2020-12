U-Ausschuss: VfGH-Erkenntnis für ÖVP "wichtige Orientierung"

Nun sei Zadic am Zug - ÖVP ruft nun ihrerseits Höchstgericht wegen Glawischnig-Ladung an

ÖVP-Fraktionsführer Wolfgang Gerstl hat das Erkenntnis des VfGH, wonach Justizministerin Alma Zadic (Grüne) dem U-Ausschuss das gesamte Ibiza-Video vorlegen muss, als "wichtige Orientierung für die künftige Arbeit" bezeichnet und betont, dass jetzt Zadic am Zug sei. Zudem will die ÖVP nun ebenfalls das Höchstgericht anrufen, da die Ladung der ehemaligen Ex-Grünen-Chefin Eva Glawischnig von den anderen Fraktion abgelehnt worden war.

Glawschnig hatte nach ihrem Ausscheiden aus der Politik Anfang 2018 beim Glücksspielkonzern angedockt, was ihr heftige Kritik aus den Reihen der Grünen brachte. Glawischnig trat wegen des Novomatic-Jobs aus der Partei aus.

Für Gerstl ist die Ablehnung der Ladung Glawischnigs durch die anderen Fraktionen nicht nachvollziehbar, da diese "doch in sehr prominenter Position bei Novomatic angestellt" gewesen sei. Auch habe sie in ihrer Funktion "vielseitigen Kontakt" zu politischen Entscheidungsträgern gehabt. "Vor allem die Ablehnung der Ladung durch die Grünen im U-Ausschuss hat mich sehr überrascht. Aufklärungswille sollte nicht an der Schwelle zur eigenen Partei enden - unser Job ist es, den Ibiza-Skandal restlos aufzuklären", meinte Gerstl.