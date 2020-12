U-Ausschuss - WKStA-Chefin: Ibiza-Ermittlungen politisch durchdrungen

Zusammenarbeit mit Soko nun "reibungslos und vertrauensvoll" - BILD

WKStA-Chefin Ilse Vrabl-Sanda hat am Donnerstag im Ibiza-U-Ausschuss mehrmals betont, dass die Zusammenarbeit zwischen ihrer Behörde und der Soko Tape in den Ibiza-Ermittlungen "auf Ebene der Sachbearbeiter völlig reibungslos und vertrauensvoll passiert". Begonnen hatte die Zusammenarbeit ja alles andere als friktionsfrei. Per se klar sei, dass es sich beim Ibiza-Verfahren um ein "politisch durchdrungenes Verfahren" handle.

Das sei "alleine schon durch die Verfahrensbeteiligten gegeben. Es spielt schon eine Rolle, ob Personen einer Partei nahestehen oder nicht." Nach der "entsprechenden Eingabe", wonach Ermittlungen womöglich politisch kontaminiert sein könnten, sei es am 19. August 2019 zu einer Besprechung im Justizministerium mit dem damaligen Minister Clemes Jabloner gekommen, erinnerte Vrabl-Sanda. Diese habe die Sache "bereinigt". Die Tätigkeit eines Beamten bewirke keine Befangenheit, wenn er einer Partei angehöre. Die Rechtsmeinung sei, dass dies "unproblematisch" sei.

Dass es Verbindungen zwischen Ex-FPÖ-Chef und -Vizekanzler Heinz Christian Strache und dem Soko-Mitarbeiter gebe, sei bei Vrabl-Sanda erst "später aufgepoppt". Die WKStA habe die Oberbehörde darüber informiert. Der Mitarbeiter habe dann nicht mehr bei der Soko mitgearbeitet. Über die Meldung der WKStA habe es mehrere Gespräche gegeben. Der Chef der Oberstaatsanwaltschaft (OStA) habe in einer Gemeinderat-Kandidatur keinen Anschein der Befangenheit erkannt.

Ein Oberstaatsanwalt habe einmal ein E-Mail rund um die Sichtung des Ibiza-Videos im Nachhinein als Weisung ausgeschildert. Am Tag der Übermittlung des Videos der Soko an die WKStA sei es darum gegangen, das aufbereitete Ermittlungsmaterial bei der Soko zu sichten, da diese andere technische Möglichkeiten habe als die WKStA, so Vrabl-Sanda. "Wir haben da letztlich schon noch gemeint, dass da wieder die Begründung fehlt", so die Staatsanwaltschaftschefin. "Nach meiner Erinnerung war es dann so, dass eine Begründung gekommen ist, aber auch der Vorwurf, dass wir uns nicht weisungskonform verhalten würden, obwohl das aus meiner Sicht ja gar nicht stimmt."

Vrabl-Sanda hielt auch fest: "Ich weiß, dass man uns durchaus zur Last legt, dass wir solche Berichte schreiben, die als provokant empfunden werden können. Aber sonst könnte man uns schon fragen, was tun wir eigentlich beruflich - wenn man zu allem schweigt."